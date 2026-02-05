Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Estadio Banorte se transforma rumbo al Mundial: fachada renovada, proyecto Tanque Tormenta y obras a marchas forzadas

Estadio Azteca | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 16:57 - 05 febrero 2026
La cuenta regresiva rumbo al Mundial continúa y uno de sus escenarios más emblemáticos ya vive una transformación profunda.

El Estadio Banorte —antes Azteca— mantiene a marchas forzadas su proceso de remodelación, con trabajos visibles en distintos puntos del inmueble, especialmente en la fachada, de cara a los eventos internacionales que marcarán su regreso a la actividad: la reapertura ante Portugal y, posteriormente, la inauguración oficial frente a Sudáfrica.

Estas obras no solo buscan modernizar la imagen del coloso de Santa Úrsula, sino adecuarlo a los estándares que exige la Copa del Mundo, un torneo que volverá a poner los reflectores globales sobre el inmueble.

Selección Mexicana "tiene cerrado" a Portugal para la reinauguración del Estadio Banorte | RÉCORD

El duelo ante Portugal representa una prueba clave para evaluar el funcionamiento del estadio renovado, mientras que el choque ante Sudáfrica será el banderazo simbólico de una nueva etapa.

Uno de los avances más notorios se da en la fachada del estadio, donde ya se observan trabajos constantes de remodelación. Esta intervención forma parte de un plan integral que no solo apunta a la estética, sino también a la funcionalidad y sustentabilidad del inmueble, un aspecto que ha cobrado especial relevancia en el proyecto.

En ese sentido, destaca la construcción de una cisterna especial para la captación de agua pluvial, la cual llevará por nombre Tanque Tormenta. Este sistema permitirá recolectar grandes volúmenes de agua de lluvia, una medida que no solo beneficiará al estadio durante eventos masivos, sino que tendrá un impacto directo en la comunidad aledaña.

De acuerdo con información recabada por Récord, el Tanque Tormenta beneficiará a más de 40 mil habitantes de la zona de Santa Úrsula, al contribuir al manejo del agua y reducir riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvias, uno de los problemas históricos del sur de la capital.

Estadio Azteca | MEXSPORT

Récord pudo constatar que los trabajos avanzan a ritmo acelerado. Miles de trabajadores se encuentran distribuidos en distintas áreas del inmueble, atendiendo varias obras de manera simultánea, con el objetivo de cumplir los tiempos establecidos antes de los compromisos internacionales que servirán como escaparate del nuevo Estadio Banorte.

