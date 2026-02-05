¡Alerta! Estafa del “pañuelazo” deja sin Pensión Bienestar a adultos mayores

Un retiro de rutina puede convertirse en una pérdida total en cuestión de segundos. Autoridades han lanzado una alerta por un fraude conocido como el “pañuelazo”, una estafa que está afectando a beneficiarios de la Pensión Bienestar, principalmente adultos mayores, justo cuando retiran su apoyo económico en cajeros automáticos.

El fraude no implica violencia ni amenazas, pero sí manipulación y engaño, lo que ha provocado que varias personas pierdan el dinero completo de su pensión bimestral tras confiar en desconocidos.

El engaño ocurre en cajeros automáticos y puede dejar sin su apoyo económico a adultos mayores. / iStock

¿Qué es el fraude del “pañuelazo” y cómo funciona?

El llamado “pañuelazo” es un método clásico de estafa que ha resurgido y ahora apunta a beneficiarios de programas sociales. De acuerdo con los reportes oficiales, así es como opera: La víctima retira dinero de un cajero automático, generalmente del Banco del Bienestar .

Un desconocido se acerca de forma amable y aparenta querer ayudar.

El estafador asegura haber encontrado un fajo de billetes envuelto en un pañuelo o papel.

Propone “repartir” ese dinero y pide intercambiarlo por el efectivo recién retirado.

Tras el cambio, el delincuente se aleja rápidamente y deja a la víctima con papeles sin valor. El engaño ocurre en cuestión de segundos, lo que dificulta reaccionar a tiempo.

Adultos mayores son el principal blanco de este tipo de estafa en cajeros automáticos. / iStock

¿Dónde se han reportado casos y quiénes son las principales víctimas?

Uno de los casos más recientes se registró en Chiautempan, Tlaxcala, donde una mujer de 62 años fue despojada de su pensión tras caer en este tipo de fraude. Las autoridades señalan que los adultos mayores son el principal blanco debido a que suelen retirar todo su dinero en una sola exhibición, acuden solos al cajero y confían con mayor facilidad en personas desconocidas.

Autoridades piden extremar precauciones durante los días de pago de la Pensión Bienestar. / iStock

Recomendaciones oficiales para evitar fraudes de la Pensión Bienestar

Ante el aumento de reportes, las autoridades recomiendan a los beneficiarios: No aceptar ayuda de personas desconocidas en cajeros automáticos.

No intercambiar dinero bajo ninguna circunstancia.

Evitar mostrar el efectivo tras retirarlo.

Acudir acompañado al banco, especialmente en días de pago.

No compartir datos personales, NIP ni información bancaria.

Desconfiar de llamadas, mensajes o correos que pidan datos o prometan apoyos extra.

Las instituciones recuerdan que la Pensión Bienestar se entrega de manera directa y sin intermediarios, y que ningún trámite se realiza por teléfono o mensajes.