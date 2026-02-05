¿Doble cartelera de NFL en México? Esto es lo que se sabe

La semana del Super Bowl dejó grandes noticias para todos los aficionados de la NFL, en especial para los de México. El Estadio Azteca -ahora Banorte- tendrá de nuevo un juego de Temporada Regular, aunque uno de los mayores deseos de los fanáticos nacionales es tener dos, como se ha llegado a especular en los últimos años.

Aunque Arturo Olivé, director general de la NFL en México, confirmó que el plan en los próximos tres años no es traer dos juegos de temporada regular, aunque todo puede pasar. Ciro Procuna, comentarista de ESPN, comentó a RÉCORD sobre dicha posibilidad de tener una doble cartelera en nuestro país, a lo que recordó las palabras del dueño de los Arizona Cardinals, Michael Bidwill, hace algunos años.

"Alguna vez, en el pasado Monday Night en el que tuvimos el último juego de temporada regular en México, estuvo con nosotros el dueño de los Arizona Cardinals, Michael Bidwill. Él dijo: ‘cuando esté lista la renovación del Estadio Azteca para el Mundial, podría ser viable una doble cartelera’. Habrá que ver cómo se van dando las cosas, este es un regreso y un primer gran paso; no creo que se descarte", comentó Procuna en la mesa redonda de ESPN sobre el Super Bowl LX.

NFL en México | IMAGO7

¿Quiénes son los favoritos para estar en México este año?

Pese a que en un principio se especuló que los Dallas Cowboys iban a ser el equipo local en la Ciudad de México, dicho por el mismo Jerry Jones, dicha posibilidad se canceló. El destino de la Estrella Solitaria parece estar en Brasil, pues Jones cuenta con bastantes negocios en dicho país.

Ahora, una de las grandes opciones que se maneja son los San Francisco 49ers, pues en palabras del propio dueño, México es el mercado número uno para los gambusinos. Jed York comentó después del anuncio oficial de la NFL en México en nuestro país lo siguiente.

"Para nosotros, México es uno de nuestros mercados y muy probablemente daremos uno de nuestros partidos en casa para poder jugar en el extranjero y México siempre es el número uno en mi lista", comentó York con Emilio León.

NFL en México | AP

De cara al Super Bowl LX

La temporada 2025 de la NFL terminará el próximo domingo con el duelo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, en un partido que pinta a ser de tintes defensivos. Mike Vrabel y Mike Macdonald sabrán que los duelos directos en cobertura y las trincheras son el factor principal, aunque aún falta el x.