NFL

¡La traición! Tom Brady reveló no apoyar a los Patriots en el Super Bowl LX

Tom Brady actualmente es analista de FOX | AP
Tom Brady actualmente es analista de FOX | AP
Rafael Trujillo 19:39 - 04 febrero 2026
El histórico mariscal de campo reveló no tener un favorito para el partido del domingo

Estamos cada vez más cerca del Super Bowl LX, donde los New England Patriots buscarán levantar su séptimo Trofeo Lombardi, convirtiéndose así en el primer equipo en alcanzar esta marca. Frente a los Pats estarán los Seattle Seahawks, un equipo que buscará revancha tras la derrota sufrida en el 2014, ente el equipo de Boston, comandado por Tom Brady.

Es justo por esta cercanía que la opinión del siete veces campeón de Super Bowl ha llamado tanto la atención. Por su pasado con con los Patriotas uno esperaría que Brady apoyara al equipo, sin embargo, recientes comentarios demuestran lo contrario.

Balón oficial del Super Bowl LX | AP

¿A quién apoya Brady?

A pesar de haber encontrado mucho éxito con Nueva Inglaterra y ser la máxima leyenda del equipo, Brady reveló no apoyar a los Patriotas en el Super Domingo, sin embargo, tampoco apoya a los Seahawks. De acuerdo con el exmariscal de campo, "No tengo preferencias en este partido, que gane el mejor equipo".

"Creo que siempre hay diferentes capítulos en la vida y uno atraviesa diferentes capítulos y momentos en los que está afiliado con cierto equipo. Ahora, en una etapa diferente de mi vida, realmente apoyo a las personas que me importan, a las personas de las que conozco el trabajo que realizan para lograr sus objetivos. Así que realmente quiero sentarme como aficionado y disfrutar del partido, disfrutar del momento", comentó para el podcast "Let's Go!" de SiriusXM.
Tom Brady, leyenda de la NFL | AP

Sigue teniendo cariño por los Patriotas

A pesar de no apoyar a los Pats para el partido de este domingo, el histórico mariscal de campo aseguró estar contento por el buen paso del equipo esta temporada, especialmente con su excompañero de equipo, Mike Vrabel al mando.

"En cuanto a los Patriots, este es un nuevo capítulo en New England, y me alegra que todos hayan acogido con entusiasmo el régimen de Mike Vrabel, a todos los jugadores increíbles que han trabajado tan duro para llevar a su equipo a esta posición... los Patriots están de vuelta y es un momento muy emocionante para todos en New England", añadió.
Tom Brady llevó el domingo una vez más al Super Bowl a los Patriotas de Nueva Inglaterra | AP
