¡Cruz Azul hace cambios! Emmanuel Ochoa será el portero titular ante Vancouver FC

Emmanuel Ochoa vivirá una noche especial al disputar su primer partido con Cruz Azul como titular, en el duelo ante Vancouver FC correspondiente a la Primera Ronda de Liga de Campeones de la Concacaf 2026.

El joven guardameta ha sido elegido para iniciar bajo los tres palos, marcando así su debut oficial con el primer equipo en un escenario internacional.

Emmanuel Ochoa | IMAGO7

La alineación de Cruz Azul

Para este compromiso, Nicolás Larcamón definió su once inicial y sorprendió con algunas elecciones. En la portería estará Emmanuel Ochoa, acompañado en la línea defensiva por Willer Ditta y Gonzalo Piovi, ademas de Erik Lira.

El centro del campo también contará con nombres de peso como Jeremy Márquez, Charly Rodríguez y Agustín Palavecino, además de José Paradela y Amaury Morales.

En el ataque, Gabriel Fernández encabezará la ofensiva cementera con la encomienda de marcar diferencia frente al cuadro canadiense.

Cruz Azul busca defender la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

Una de las buenas noticias para Cruz Azul es el regreso de Andrés Montaño a una convocatoria, luego de superar la lesión (ruptura de ligamento cruzado) que lo mantuvo alejado de las canchas. El ofensivo apunta a ver actividad con el primer equipo por primera vez desde el 11 de mayo del 2025.

En la banca celeste también destacan nombres como Andrés Gudiño, Omar Campos, Luka Romero, Jorge Rodarte, Emmanuel Sánchez y Mateo Levy, quienes podrían ver acción dependiendo del desarrollo del encuentro y las necesidades tácticas.

Este partido marca el inicio del trayecto de Cruz Azul en la Concachampions, torneo en el que buscará defender su título como actual campeón. Con Emmanuel Ochoa como protagonista desde el arranque.