Futbol Nacional

"Me dolió bastante": Pablo Aguilar revela la razón real de su salida de Cruz Azul

Cruz Azul fue el último equipo de Pablo Aguilar en México | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia 18:57 - 02 febrero 2026
El exfutbolista paraguayo habló de su paso por uno de los tres equipos para los que jugó en Liga MX

Pablo Aguilar, exdefensa de Cruz Azul y campeón con la Máquina, reveló recientemente la verdadera razón detrás de su inesperada salida del club cementero, una decisión que lo tomó por sorpresa y le dejó una profunda sensación de dolor.

Durante una charla en el podcast El RePortero con Yosgart Gutiérrez, el paraguayo confesó que su continuidad estaba prácticamente acordada, pero un cambio en la directiva provocó que todo se derrumbara de un momento a otro.

'Pablito' explica por qué salió de Cruz Azul

Aguilar señaló que su salida no se dio en los mejores términos, ya que existieron conflictos internos tras la llegada de un nuevo directivo, con quien parte del plantel no mantenía una buena relación en ese periodo.

El defensor aseguró que su intención siempre fue permanecer en Cruz Azul, especialmente porque contaba con el respaldo del técnico Juan Reynoso, con quien había hablado sobre seguir en el proyecto deportivo.

El jugador paraguayo no se pudo quedar con los cementeros | MexSport

Según relató, él ya tenía todo apalabrado para renovar su vínculo con el club cuando Álvaro Dávila estaba en funciones, por lo que la noticia de su salida le resultó inesperada. “Me dolió bastante”, expresó Aguilar, destacando que los cambios administrativos y ciertas “cositas raras” terminaron por provocar una salida rápida no solo para él, sino también para otros integrantes del equipo.

El rumbo de Pablo Aguilar tras dejar la Liga MX

Luego de consolidarse como multicampeón en el futbol mexicano, Pablo Aguilar regresó a Paraguay para continuar su carrera profesional en su país natal tras su etapa con La Máquina.

Su primer destino fue el Club Libertad, donde buscó mantener el nivel competitivo, antes de pasar posteriormente por Sportivo Luqueño en otra fase de su trayectoria. Finalmente, Aguilar jugó sus últimos meses como profesional en el club 12 de Junio, cerrando así una carrera destacada tanto en Liga MX como en el futbol sudamericano.

@el.re.portero “Fue un problema con la directiva” Pablo Aguilar #elreportero #futbolmexicano #ligamx #cruzazul #maquinaceleste ♬ sonido original - El RePortero ⚽🥅🧤🎙️

El defensor colgó los botines recientemente, en octubre de 2025, poniendo fin a su etapa como futbolista y dejando como legado su liderazgo y títulos obtenidos con Cruz Azul.

