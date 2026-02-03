Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Hillary y Bill Clinton testificarán ante el Congreso de EU en investigación por el caso Epstein

El Congreso de Estados Unidos busca esclarecer posibles omisiones y redes de poder en torno al caso Epstein./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 19:48 - 02 febrero 2026
El caso busca esclarecer vínculos y omisiones en torno al financista

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton comparecerán ante el Congreso estadounidense como parte de una investigación relacionada con el caso de Jeffrey Epstein, el financista acusado de encabezar una red de abuso sexual y fallecido en prisión en 2019.

Hillary Clinton y Bill Clinton comparecerán ante el Congreso de Estados Unidos como parte de la investigación relacionada con Jeffrey Epstein./ AP

De acuerdo con lo informado por medios estadounidenses, la comparecencia de ambos se da en el marco de una indagatoria legislativa que busca esclarecer los vínculos, contactos y posibles omisiones de diversas figuras públicas que tuvieron relación directa o indirecta con Epstein durante años.

En el caso de Bill Clinton, su testimonio está relacionado con los viajes que realizó en el pasado a bordo del avión privado de Epstein, conocidos públicamente como el “Lolita Express”. El exmandatario ha reconocido haber coincidido con Epstein en contextos sociales y de trabajo filantrópico, pero ha negado de manera reiterada cualquier participación en actividades ilícitas.

Por su parte, Hillary Clinton también fue citada a testificar como parte del mismo proceso, aunque hasta ahora no se le atribuye ninguna relación directa con los viajes o reuniones vinculadas al financista. Su comparecencia busca aportar contexto sobre el entorno político y social en el que Epstein mantenía contacto con figuras de alto perfil.

La investigación sobre Jeffrey Epstein continúa abierta pese a su fallecimiento en 2019./ AP

¿Por qué el Congreso investiga nuevamente el caso Epstein?

La reapertura y ampliación de esta investigación responde a la presión pública para conocer cómo Epstein logró operar durante años pese a las denuncias en su contra y qué instituciones o personas pudieron haber fallado en supervisar o actuar oportunamente.

Los legisladores han señalado que el objetivo central es transparentar los mecanismos de poder y protección que rodearon al financista, así como revisar posibles deficiencias en el sistema judicial y en los controles gubernamentales.

Las audiencias buscan esclarecer cómo Epstein mantuvo relaciones con figuras de alto perfil durante años./ AP

Sin acusaciones formales contra los Clinton

Hasta el momento, no existe ninguna acusación penal ni señalamiento legal contra Bill o Hillary Clinton derivado de esta investigación. Las comparecencias se realizan en calidad de testigos, no de imputados, y forman parte de un proceso de revisión histórica y política del caso.

El caso Epstein ha involucrado en distintos momentos a empresarios, políticos y figuras públicas de varios países, muchos de los cuales han sido mencionados en documentos, agendas o registros de vuelo sin que ello implique responsabilidad penal automática.

Bill Clinton ha negado en reiteradas ocasiones cualquier participación en actividades ilícitas./ AP
