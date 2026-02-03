Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Obed Vargas tendrá pasaporte español; no será jugador extracomunitario en Atlético de Madrid

Obed Vargas, nuevo jugador del Atlético de Madrid | @Atleti
Emiliano Arias Pacheco 20:58 - 02 febrero 2026
Con información de Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, el nacido en Alaska tendrá su pasaporte en unos meses

La mejor noticia que pudo recibir el futbol mexicano en los últimos días fue el fichaje de Obed Vargas al Atlético de Madrid, tras un comienzo de carrera meteórico en Seattle Sounders. Ahora, una de las grandes razones por la cual el equipo Colchonero decidió fichar al joven mexicoamericano fue que en un par de meses contará con el pasaporte español.

De acuerdo a información de Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, el oriundo de Alaska no será un jugador extracomunitario, gracias a que su madre cuenta con la nacionalidad española. 

La llegada de Obed Vargas al Atlético de Madrid

El talentoso jugador mexicano firmó con el conjunto de la capital de España en las últimas horas del mercado de fichajes, dejando una de las mejores noticias modernas para el balompié nacional. Con una formación en Estados Unidos, Obed desarrolló otras formas de entender el futbol y los conceptos del mismo, lo que lo hizo una de las grandes adiciones del Atlético de Madrid.

El mediocampista demostró en múltiples ocasiones su valía como jugador, principalmente por su actuación en el Mundial Sub-20. Junto a Gilberto Mora, Obed Vargas tuvo una justa superlativa, en especial por la forma de asociarse y leer el juego.

El Atlético de Madrid y el Seattle Sounders han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Obed Vargas, quien firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2030. Con su llegada al Atlético de Madrid comienza su primera experiencia profesional en Europa, comentó el equipo en sus redes sociales. 
Obed Vargas firmando su contrato con el Atlético de Madrid | @Atleti

¿Cuántos mexicanos han jugado en el Atlético de Madrid?

Con la llegada de Obed Vargas al Atlético de Madrid, el conjunto Colchonero podrá presumir a su quinto jugador mexicano en sus filas. El hombre que marcó el camino no pudo ser otro que Hugo Sánchez, quien pese a que en un principio conquistó a la afición rojiblanca, después se convirtió en uno de los enemigos más grandes del Atleti, por su fichaje al Real Madrid.

Luis García también tuvo una etapa de gran reconocimiento con el conjunto rojiblanco, pero fue efímera. Raúl Jiménez fue el que menos participación tuvo; mientras que Héctor Herrera fue Campeón de LaLiga con el Atlético de Madrid.

Ahora, bajo esos vestigios, Obed Vargas comenzará a escribir su historia en un equipo que, pese a no ser el más importante en el balompié ibérico, es uno de los más grandes modernos. El Atlético de Madrid apostó por él, y no cabe duda que Obed hará todo lo posible por ser un referente

Obed Vargas, nuevo jugador mexicano en el Atlético de Madrid | @Atleti
