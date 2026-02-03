Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Cuánto es la multa del SAT por solicitar la constancia de situación fiscal a clientes?

Para facturar, los clientes solo deben proporcionar datos fiscales básicos de forma voluntaria./ X
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 21:30 - 02 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La autoridad fiscal ha señalado que esta conducta puede ser sancionada con multas que alcanzan miles de pesos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que los negocios no están autorizados a solicitar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) a sus clientes como requisito para emitir facturas o brindar servicios, una práctica que se ha extendido en distintos establecimientos del país y que puede derivar en sanciones económicas.

El SAT recordó que los negocios no deben solicitar la Constancia de Situación Fiscal a los clientes para emitir facturas./ X

De acuerdo con la autoridad fiscal, la Constancia de Situación Fiscal es un documento de uso personal, diseñado para que los contribuyentes conozcan su estatus ante el SAT, y no debe ser exigido por terceros, ya que contiene información sensible como el Registro Federal de Contribuyentes y el régimen fiscal.

El SAT aclaró que para emitir una factura no es obligatorio pedir la constancia, ya que basta con que el cliente proporcione de forma voluntaria los datos fiscales básicos, como nombre o razón social, RFC, uso del CFDI y código postal del domicilio fiscal.

¿Por qué está prohibido pedir la Constancia de Situación Fiscal?

Solicitar la CSF sin justificación legal puede considerarse una práctica indebida, ya que implica el manejo innecesario de datos personales y fiscales. Además, esta exigencia no está contemplada en el Código Fiscal de la Federación, por lo que los negocios que lo hagan incurren en una falta administrativa.

El SAT exhortó a los negocios a actualizar sus procesos para evitar sanciones y malas prácticas./ X

La autoridad fiscal ha señalado que esta conducta puede ser sancionada con multas que alcanzan miles de pesos, dependiendo de la gravedad y reincidencia, ya que se considera un obstáculo para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.

¿De cuánto es la multa por pedir la Constancia de Situación Fiscal?

En cuanto a las sanciones, el Código Fiscal de la Federación contempla multas económicas que van aproximadamente de 3 mil 800 a más de 11 mil pesos por cada infracción, dependiendo de la gravedad del caso y de si existe reincidencia. El SAT ha señalado que exigir la Constancia de Situación Fiscal sin fundamento legal puede considerarse una práctica indebida, ya que no es un requisito obligatorio para emitir facturas y puede implicar el manejo innecesario de datos fiscales de los contribuyentes.

Las sanciones por pedir la Constancia de Situación Fiscal pueden superar los 11 mil pesos por infracción./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
00:44 César Araújo llega a Monterrey para firmar con Tigres: "Estoy muy feliz e ilusionado"
00:26 La emotiva despedida de Álvaro Fidalgo con sus compañeros: "Fui muy feliz"
00:19 México Rojo destroza 11-4 a Panamá y consigue su primera victoria
00:05 Canelo Álvarez le resta importancia a David Benavidez y su pelea en mayo
00:00 Portada RÉCORD 03 de Febrero de 2026
23:39 ¿Quién es Robert Oliveras, el mexicano que la está rompiendo en las inferiores del Barcelona?
23:38 Penta venció a Bronson Reed en Monday Night Raw con un poco de ayuda especial
23:22 F1 2026: Todos los compañeros de Checo Pérez y sus números junto al mexicano
23:10 Revis Island: entender la posición como lo hizo Darrelle Revis
22:47 F1 2026: Estas son las edades de los 22 pilotos de la parrilla
Tendencia
1
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
2
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
3
Futbol André Jardine revela que Raphael Veiga apunta a debutar ante Monterrey
4
Futbol ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
5
NFL ¡Se terminó la espera! La NFL regresa a México en 2026 con un partido de temporada regular
6
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Forge FC vs Tigres?
Te recomendamos
César Araújo llega a Monterrey para firmar con Tigres: "Estoy muy feliz e ilusionado"
Futbol Nacional
03/02/2026
César Araújo llega a Monterrey para firmar con Tigres: "Estoy muy feliz e ilusionado"
La emotiva despedida de Álvaro Fidalgo con sus compañeros: "Fui muy feliz"
Futbol Nacional
03/02/2026
La emotiva despedida de Álvaro Fidalgo con sus compañeros: "Fui muy feliz"
México Rojo destroza 11-4 a Panamá y consigue su primera victoria
Beisbol
03/02/2026
México Rojo destroza 11-4 a Panamá y consigue su primera victoria
Canelo Álvarez le resta importancia a David Benavidez y su pelea en mayo
Box
03/02/2026
Canelo Álvarez le resta importancia a David Benavidez y su pelea en mayo
Portada RÉCORD 03 de Febrero de 2026
Portada del día
03/02/2026
Portada RÉCORD 03 de Febrero de 2026
Rober Oliveras está brillando con Barcelona | CAPTURA
Futbol
02/02/2026
¿Quién es Robert Oliveras, el mexicano que la está rompiendo en las inferiores del Barcelona?