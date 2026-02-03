Super Bowl LX: ¿Cómo Michael Jackson cambió la historia del Gran Juego de la NFL?

El primer magno evento deportivo del año es el Super Bowl, una tradición para todos los aficionados de la NFL. La edición de este año tendrá una revancha entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, pero para algunos otros el partido pasa a segundo plano por algo que, en algunas ocasiones, es más importante que el juego: el Halftime Show.

Bad Bunny será el encargado de estar en el medio tiempo en el Levi 's Stadium, sin embargo, antes de que la globalización hiciera de las suyas, Michael Jackson cambió todos los paradigmas. El Rey del Pop fue el primer gran artista en estar en un Halftime Show, después de una larga insistencia de la NFL.

Michael Jackson en su Halftime Show | @PopCrave

¿Cómo convenció la NFL a Michael Jackson de estar en el Show de Medio Tiempo?

Como un cuento de hadas, esta historia comienza con un érase una vez. Una época diferente, en la que lo único importante era el partido, en el que las leyendas se forjaron con golpes, conmociones, fracturas, lesiones y -como todos saben- con gloria eterna. Sin embargo, el Super Bowl, como todos los eventos deportivos, es negocio, algo que la NFL notó a la perfección.

El Super Bowl se volvió una fiesta nacional en Estados Unidos, pero la liga notó que, durante el medio tiempo del Juego Grande, su audiencia se reducía de manera considerable. Es por eso que comenzaron a reemplazar a las bandas universitarias y llamaron a artistas de renombre, como en su momento fueron los New Kids on the Block (Super Bowl XXV) y Gloria Estefan (Super Bowl XXVI).

Michael Jackson en su Halftime Show | @PopCrave

Sin embargo, no fue hasta el Super XXVII que la NFL sentó un precedente y cambió por completo todo lo que conocemos, no solo lo deportivo, sino también el entretenimiento. Michael Jackson, con esa personalidad imponente, pero a la vez encantadora, saltó al escenario y el Rose Bowl se cayó a pedazos; la gente sintió que estaba presenciando historia.

El Rey del Pop comenzó callado, con una imagen que todos conocen y le dio la vuelta al mundo, para después romper el hielo con "Jam", canción que el video lo protagoniza Michael Jordan, otra leyenda de la cultura pop. Jackson impuso sus propias condiciones a la liga para poder presentarse, a lo que la NFL aceptó sin problemas.

Michael Jackson en el Show de Medio Tiempo | @mjBeats

¿Qué pasó después? Creo que todos conocemos la respuesta. Michael Jackson marcó algo sin precedentes en todo el mundo y convirtió al Show de Medio Tiempo un interés para los más escépticos del futbol americano, globalizando la marca de la NFL a niveles inimaginables.

Super Bowl LX: la revancha

Dejando de lado el tema musical -que ya abordó todo en esta nota- tenemos que comentar el partido. Los Seattle Seahawks intentarán ganar su segundo Vince Lombardi en la historia; mientras que los New England Patriots buscarán ser la franquicia más ganadora de la NFL, por encima de los Pittsburgh Steelers.