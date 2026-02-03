Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Forge FC vs Tigres?

Tigres visitará al Forge FC en la Concacaf Champions Cup | RÉCORD
Marcos Olvera García 18:08 - 02 febrero 2026
Forja FC y Tigres se enfrentarán el 3 de febrero en la Liga de Campeones de la CONCACAF. El equipo canadiense llega con un balance de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos partidos, mientras que los mexicanos presentan 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. El duelo promete emociones con figuras como André-Pierre Gignac por Tigres y Kyle Bekker por Forge FC.

Forja FC y Tigres se enfrentarán en un emocionante duelo correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Este partido marca un importante enfrentamiento entre equipos de diferentes ligas, con el conjunto canadiense recibiendo al poderoso equipo mexicano en esta prestigiosa competición continental.

El Froge FC llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, acumulando una victoria, dos empates y dos derrotas, con 6 goles a favor y 5 en contra. Los canadienses cayeron ante Caballería FC y también fueron derrotados por Atlético Ottawa. Anteriormente, lograron una contundente victoria frente a York United FC y consiguieron empates consecutivos contra Caballería FC y Vancouver FC. Por su parte, Tigres muestra un rendimiento similar con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, anotando 6 goles y recibiendo 5. Los mexicanos vienen de vencer a León, empataron con Toluca, perdieron ante Pumas, vencieron a Atlético de San Luis y cayeron frente a Toluca.

Forge FC cuenta con jugadores experimentados como Kyle Bekker en el mediocampo y Tristan Borges, quienes serán fundamentales para generar juego ofensivo. En la delantera, Brian Wright y Mo Babouli representan las principales amenazas ofensivas del equipo canadiense. Por parte de Tigres, destaca la presencia del legendario delantero francés André-Pierre Gignac, quien sigue siendo una pieza clave en el ataque. El equipo mexicano también cuenta con talento ofensivo como Ángel Correa y Juan Brunetta, además de la experiencia de Nahuel Guzmán en la portería. La batalla en el mediocampo entre Fernando Gorriarán y los centrocampistas de Forge será determinante para el desarrollo del partido.

¿Cuándo y dónde ver el Forge vs Tigres?

Día:

Martes 3 de febrero

Hora:

18:00 hrs

Lugar:

Tim Hortons Field

Transmisión:

Fox One

