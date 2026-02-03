Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Forge FC vs Tigres?

Forja FC y Tigres se enfrentarán en un emocionante duelo correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Este partido marca un importante enfrentamiento entre equipos de diferentes ligas, con el conjunto canadiense recibiendo al poderoso equipo mexicano en esta prestigiosa competición continental.

El Froge FC llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, acumulando una victoria, dos empates y dos derrotas, con 6 goles a favor y 5 en contra. Los canadienses cayeron ante Caballería FC y también fueron derrotados por Atlético Ottawa. Anteriormente, lograron una contundente victoria frente a York United FC y consiguieron empates consecutivos contra Caballería FC y Vancouver FC. Por su parte, Tigres muestra un rendimiento similar con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, anotando 6 goles y recibiendo 5. Los mexicanos vienen de vencer a León, empataron con Toluca, perdieron ante Pumas, vencieron a Atlético de San Luis y cayeron frente a Toluca.

Forge FC cuenta con jugadores experimentados como Kyle Bekker en el mediocampo y Tristan Borges, quienes serán fundamentales para generar juego ofensivo. En la delantera, Brian Wright y Mo Babouli representan las principales amenazas ofensivas del equipo canadiense. Por parte de Tigres, destaca la presencia del legendario delantero francés André-Pierre Gignac, quien sigue siendo una pieza clave en el ataque. El equipo mexicano también cuenta con talento ofensivo como Ángel Correa y Juan Brunetta, además de la experiencia de Nahuel Guzmán en la portería. La batalla en el mediocampo entre Fernando Gorriarán y los centrocampistas de Forge será determinante para el desarrollo del partido.

¿Cuándo y dónde ver el Forge vs Tigres?