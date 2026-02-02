Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¿Rodrigo Aguirre se queda en América? Fichaje de 'Búfalo' con Tigres está atorado

Búfalo Aguirre se lamenta falla con América
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 14:15 - 02 febrero 2026
La directiva del Club América analiza no dejar salir al Búfalo Aguirre y mantenerlo en el equipo ante las duras bajas que ha tenido el equipo

Lo que parecía un movimiento de trámite en el cierre del mercado de fichajes se ha transformado en un drama administrativo. Rodrigo "Búfalo" Aguirre, quien ya tenía prácticamente las maletas listas para mudarse a San Nicolás de los Garza, ha visto cómo su traspaso a los Tigres se ha frenado inesperadamente debido a un cambio de postura en el Club América.

Rodrigo Aguirre se lamenta tras un gol que le anularon
Rodrigo Aguirre se lamenta tras un gol que le anularon | MEXSPORT

AMÉRICA TRABA LA SALIDA DEL BÚFALO

A pesar de que las negociaciones entre directivas y con el propio jugador uruguayo estaban alineadas, la cúpula de Coapa ha decidido poner pausa a la operación. La razón principal radica en la planeación deportiva, pues la directiva del América considera que, a estas alturas del mercado, resulta "imposible" encontrar un reemplazo de garantías que pueda suplir la baja de Aguirre.

La partida de Fidalgo a Betis y el inesperado adiós de Saint-Maximin pusieron en un dilema al Club América, pues a pesar de que no se consideraba al "Búfalo" Aguirre un elemento indispensable en la plantilla, su salida dejaría aún más debilitado el plantel de André Jardine.

TIGRES PRESIONA PARA CERRAR EL FICHAJE

En la Sultana del Norte el panorama es distinto. La directiva de Tigres presiona para que se respete lo apalabrado, ya que el esquema para lo que resta del torneo se diseñó contando con la incorporación del delantero charrúa. Para los felinos, Aguirre no es solo una opción, sino una pieza clave ya integrada en su planeación de plantilla.

Rodrigo Aguirre con América

El futuro de Aguirre se mantiene en el aire, pero las señales de su posible salida han sido claras en los últimos días:

El delantero charrúa no fue convocado por el cuerpo técnico el pasado sábado para el duelo ante Necaxa. Además, tampoco realizó el viaje a Honduras para el debut del América en la Concacaf Champions Cup ante el Olimpia.

Estas medidas fueron tomadas por el cuerpo técnico para proteger al jugador y evitar una lesión que echara abajo la transacción. Sin embargo, este aislamiento deportivo ahora lo tiene en un limbo: sin minutos en América y sin luz verde para viajar a Nuevo León.

EL FICHAJE NO ESTÁ CAÍDO

Es importante subrayar que el fichaje no está caído, pero sí severamente trabado por la resistencia del América a quedarse desprotegido en la delantera. Las próximas horas serán definitivas para determinar si el "Búfalo" finalmente se viste de felino o si debe reintegrarse a la disciplina de Coapa para cumplir con el resto del certamen.

