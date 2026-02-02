Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Congelado! Tigres se enfrentará al Forge FC en uno de los partidos más fríos en la historia

Tigres en partido ante León l @TigresOficial
Ramiro Pérez Vásquez 11:16 - 02 febrero 2026
Se prevé que a la hora del partido esté a -17 grados centígrados

Tigres debutará en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 ante el Forge FC en Canadá; sin embargo, se espera que el duelo sea en medio de las bajas temperaturas que azotan en Hamilton que rondarán los -17 grados centígrados, convirtiéndolo en uno de los partidos más fríos del futbol norteamericano en tiempos recientes.

Tigres en entrenamiento previo al enfrentar al Forge FC l @TigresOficial

El equipo regiomontano, acostumbrado a climas cálidos y húmedos en la Liga MX, tendrá que adaptarse rápidamente a un entorno completamente opuesto. El frío intenso no solo representa un reto físico para los jugadores, sino también mental, ya que el balón, el césped y hasta la respiración se comportan de manera distinta bajo temperaturas bajo cero.

El cuerpo técnico de Tigres tendrá que trabajar en protocolos especiales para encarar el compromiso. El uso de indumentaria térmica, sesiones de entrenamiento más cortas y énfasis en el calentamiento serán claves para evitar lesiones musculares, uno de los principales riesgos en este tipo de condiciones extremas.

Tigres celebra gol ante León | IMAGO7

¿Ventaja para Forge FC?

Por su parte, el Forge FC llega con la ventaja de la localía y del conocimiento del clima. El conjunto canadiense está habituado a competir en escenarios de frío intenso, algo que buscará capitalizar para imponer su ritmo y hacer del clima un aliado que complique el desempeño del cuadro mexicano.

El antecedente de partidos disputados a temperaturas similares en el futbol norteamericano suele dejar imágenes poco habituales: vapor saliendo de la respiración de los jugadores, superficies de juego endurecidas y un desgaste físico acelerado. Todo ello convierte al duelo en una prueba de carácter más allá de la táctica.

André-Pierre Gignac y Nicolás Ibáñez en partido con Tigres en la Liga MX | IMAGO 7
André-Pierre Gignac y Nicolás Ibáñez en partido con Tigres en la Liga MX | IMAGO 7

Para Tigres, este encuentro representa una oportunidad de demostrar su capacidad de adaptación en escenarios adversos. El plantel felino sabe que, en competencias internacionales, superar factores externos como el clima puede ser tan determinante como la calidad futbolística.

Tigres Femenil realiza tendencia del pingüino | @TigresFemenil

¿Reaccionó la afición?

La afición también ha reaccionado con expectación al anuncio de la temperatura prevista. En redes sociales, seguidores del club han destacado el contraste entre el clima de Monterrey y el que enfrentará el equipo, calificando el partido como una auténtica “batalla contra el hielo”.

Así, el choque entre Tigres y Forge FC no solo se perfila como un duelo futbolístico, sino como un capítulo especial en la historia reciente del balompié en la región. Con -17 grados centígrados pronosticados, el frío será un protagonista más en una noche que promete quedar en la memoria.

