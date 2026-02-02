Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes

Jordan Carrillo | AP
Emiliano Arias Pacheco 18:20 - 01 febrero 2026
El conjunto universitario intentó elevar la actuación que tuvo Jordan Carrillo ante Santos Laguna, pero los comentarios no perdonaron

Jordan Carrillo se estrenó como goleador en Universidad Nacional ante su primer amor, Santos Laguna. La actuación del delantero mexicano fue enaltecida por todos, en especial por el equipo Universitario; aunque su última publicación no fue tomada en serio por gran parte de las redes sociales.

El conjunto auriazul utilizó su cuenta de X para postear una foto del ariete rematando un balón por las alturas del Estadio Olímpico Universitario, con la leyenda: "Aerolíneas Carrillo". Dicho mensaje comenzó a ser motivo de burlas y memes en los comentarios, pues varios aficionados lo relacionaron con el crimen organizado.

¿Por qué relacionaron el tuit de Pumas con el crimen organizado?

"Aerolíneas Carrillo" es un narcocorrido de T3R Elemento, en colaboración con Gerardo Ortíz, que habla específicamente de Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como 'El Señor de los Cielos'. 

La letra comenta sobre la flota de aviones que tuvo el narcotraficante en los años ochentas y noventas, que utilizó para transportar droga a Estados Unidos y Colombia. "Muy inteligente, bueno pa’ cerrar los tratos, rusos, orientales, colombianos e italianos. Fuerte exponente en el mercado, por eso fue de un alto mando, su nombre fue Amado Carrillo, leyenda en el contrabando", se lee en parte de la letra del corrido.

Los internautas que llegaron a la publicación de los Pumas reaccionaron rápidamente la publicación con el corrido, lo que desencadenó múltiples burlas hacia el equipo y su community manager.

Jordan Carrillo | IMAGO7

Las burlas hacia los Pumas

Desde comentarios como "entendí la referencia", hasta imágenes de Gerardo Ortíz en el video musical del corrido infestaron la publicación del equipo auriazul. Además, otros cuantos comentaron que el equipo hizo apología al delito.

Pese a todo, el equipo no ha borrado la publicación, aunque puede desaparecer en los próximos minutos por la reacción que generó en redes sociales.

