Álvaro Fidalgo se despide oficialmente de América: 'Esto no es un adiós para siempre'

“No es un adiós”. Álvaro Fidalgo se despidió del América antes de poner rumbo al Real Betis de LaLiga. Sin embargo, el mediocampista dejó en claro que no es una despedida para siempre, pues dejó la puerta abierta a un posible regreso. De igual manera, al borde de las lágrimas, el español pidió perdón a la afición azulcrema por irse del equipo, pues el cariño de la gente lo ha conmovido en estas últimas horas.

Cinco años después de su llegada a las Águilas, Fidalgo regresará a España para firmar con el Betis. Su salida causó un sinfín de reacciones de tristeza de la afición americanista en redes sociales y en el mismo estadio en el duelo ante Necaxa de este sábado. Ante todo esto, Álvaro no dejó pasar la oportunidad de agradecer las muestras de cariño de cada uno de los fanáticos durante estas últimas horas y a lo largo de su estancia en Coapa.

En su despedida, el español agradeció que la gran parte del tiempo la fanaticada azulcrema le mostró su apoyo. Además, dejó en claro que su decisión de salir del América se debe más a una decisión personal, la cual también se fortaleció por situaciones personales que vivió en estos últimos meses. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad a un posible regreso en el futuro.

“No hay duda, esto no es un adiós para siempre. Todo el mundo o la gran mayoría estuvo apoyándome, siempre me sentí muy querido, no lo voy a negar. Es una decisión totalmente mía. No fueron los mejores meses para mí, temas personales. A lo mejor eso hizo que la decisión fuera, aunque también es una decisión que quería tomar porque es un nuevo reto para mí. Lo del medio tiempo, tenía la piel de gallina. Muchas gracias”, comentó el español en su despedida en Coapa.

Cuando arribó a México por petición de Santiago Solari, el mediocampista español no estaba en el radar del futbol mexicano. Cinco años después, Álvaro se convirtió en un referente de las Águilas. Además de conseguir títulos, la gente lo ha catalogado como uno de los grandes ídolos en la historia del club a lo largo de estos casi 110 años.

Fidalgo podría ser parte del Tri

Orgulloso de ser parte de América

Sobre esto, Fidalgo se dijo orgulloso de haber quedado en la historia del América. Además, reconoció que cuando llegó a Coapa en 2021 no imaginaba conseguir todo lo que logró en el país. De igual manera, mencionó que está feliz por el paso que dará al futbol de Europa, pero se dijo triste por lo que dejará atrás en esta etapa que duró cinco años.

“Día difícil. Demasiadas despedidas, muchas muestras de cariño desde siempre y lo que viví desde ayer todo se multiplicó. Si me llegan a decir hace cinco años todo lo que íbamos a vivir, lo hubiera tachado de locos pero lo conseguimos. Lo más importante de todo era conseguir cosas con el club y fuimos tres veces campeones de liga y mucho mas. Estoy contento por el paso que voy a tomar, pero es un día triste por lo que dejó atrás. Agradezco a todos los mensajes que me mandaron. De corazón, gracias, es algo increíble”, agregó.

Álvaro Fidalgo, mediocampista del Club América

ÁLVARO FIDALGO Y SU LEGADO EN AMÉRICA

Tras haber llegado el 2 de febrero de 2021, Álvaro Fidalgo se convirtió en un referente de América. Además de su solidez en el mediocampo y su conexión con la gente, el mediocampista español también dejó un legado imborrable con logros individuales y colectivos, incluido el primer tricampeonato de la Liga MX en la historia de los torneos cortos.

Desde su llegada en el Clausura 2021, Fidalgo jugó 227 partidos entre Liga MX, CONCACAF Champions Cup, Leagues Cup y más, en los cuales sumó 22 goles, registró 30 asistencias y superó los 18 mil minutos de juego. De igual manera, portó el gafete de capitán del equipo azulcrema.

En cuanto a títulos, Fidalgo también dejó un legado imborrable, pues en el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024 se proclamó campeón con las Águilas en Liga MX. De igual manera obtuvo un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Supercopa de la Liga MX.