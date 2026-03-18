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Futbol

¡Gol histórico! Lionel Messi alcanzo los 900 goles en su carrera

Lionel Messi comandó la remontada del Inter Miami sobre Orlando City | AFP
Ricardo Olivares 17:18 - 18 marzo 2026
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Con una anotación ante Nashville el astro argentino llego a los 900 tantos en su carrera

¡Ya son 900! Tras más de 20 años de carrera, Lionel Messi ha alcanzado un nuevo hito y se convierte en tan sólo el segundo jugador en poder alcanzar los 900 goles totales, ahora, al igual que Cristiano Ronaldo, está buscando llegar a los 1000.

El astro argentino llegó a esta marca gracias a un gol en la Liga de Campeones de la Concacaf ante Nashville. Le bastaron siete minutos de partido con Inter Miami para poder mandar el balón al fondo de la red y así encaminar a su equipo rumbo a la siguiente ronda.

Lionel Messi podría ser rival de las Águilas en Concachampions | AP

Desde su llegada al Inter Miami, el argentino ha mantenido su capacidad goleadora, alcanzando ya 81 anotaciones con el conjunto estadounidense. Su impacto en el equipo ha sido inmediato, convirtiéndose en la principal figura y referente ofensivo.

Messi volvió al Barcelona después de salir en 2021 | AP

A lo largo de su carrera, Messi ha construido un legado inigualable. Sus 672 goles con el Barcelona marcaron una era dorada en el club catalán, mientras que sumó 32 tantos con el Paris Saint-Germain.

Además, con la Selección de Argentina ha firmado 115 goles, siendo también el máximo anotador histórico de su país.

Lionel Messi con la réplica de la Copa del Mundo durante un amistoso | AP
Lionel Messi con la réplica de la Copa del Mundo durante un amistoso | AP
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