Joan Laporta le abre las puertas al Lionel Messi tras ganar elecciones de Barcelona

Barcelona y Messi siempre estarán unidos, o al menos así lo dejó saber Joan Laporta tras ser reelegido como presidente del conjunto culé. Este fin de semana el directivo mantuvo su puesto al superar a Víctor Font en las elecciones y durante su festejo afirmó que, Lionel Messi siempre será parte de la entidad blaugrana.

Laporta derrotó a su rival Víctor Font por amplia mayoría en las elecciones del domingo, obteniendo el 68.18% de los 48.480 votos emitidos por los socios. Cabe destacar que, uno de los temas que utilizó Font en su campaña fue, la relación de Messi con Laporta la cual, según reportes, no era la mejor. Aun así, hoy el directivo le abrió las puertas una vez más al argentino.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ganó las pasadas elecciones | AP

¿Regresa Messi a Barcelona?

Aunque el regreso competitivo de Messi al club parece ya ser nada más que un sueño, Laporta aseguró que el astro argentino siempre será bienvenido en el equipo. Además, reveló que están planeando un importante homenaje para el futbolista.

"Leo estará vinculado al Barcelona de la forma que él quiera", declaró Laporta a TV3

“Se merece un partido homenaje y también una estatua. Sería algo muy significativo. Solo Ladislao Kubala y Johan Cruyff tienen estatuas en el estadio. Las puertas del Barça siempre están abiertas para él, cuando lo desee, para que pueda seguir fortaleciendo y engrandeciendo esta institución” añadió el directivo culé.

Messi en festejo con Barcelona | AP

La salida de Messi de Barcelona

En agosto del 2021 Barcelona anunció que no podía renovar a Messi, pues hacerlo implicaba elevar su presupuesto de pago a jugadores y sobrepasar el tope de gastos que le permite La Liga española. Ante esta situación, el delantero tuvo que dejar al cuadro culé y unirse al Paris St Germain.

Así, la historia del Barcelona y Messi llegó a su fin, tras más de dos décadas en las que el argentino jugó 778 partidos, marcó 672 goles y ganó 35 títulos. "Lo di todo por este club, desde el primer día que llegué hasta el último. Nunca imaginé tener que despedirme porque no lo pensaba", terminó comentando el futbolista, en la conferencia de prensa de su despedida.

Laporta 'cierra las puertas' de Barcelona a Messi: "No es realista" | AP

La conferencia del 8 de agosto fue la única despedida que el club pudo ofrecerle al argentino en ese momento, sin embargo, hoy el equipo está buscando poder realizarle un mejor homenaje previo a que Messi decida colgar los botines.