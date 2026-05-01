VIDEO: Mampara cae sobre la gobernadora Delfina Gómez en evento militar en Santa Lucía

Momentos de tensión se vivieron durante un evento oficial en la Zona Militar de Santa Lucía, luego de que una mampara colapsara inesperadamente mientras se desarrollaba la toma de protesta de nuevos comandantes militares, acto en el que se encontraba presente la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

De acuerdo con los reportes, un ventarrón sorprendió a los asistentes y movió la estructura instalada con andamios sobre el templete principal, lo que provocó que la mampara cediera y comenzara a caer sobre los funcionarios que se encontraban en el escenario, generando un momento de alerta entre los presentes.

La gobernadora Delfina Gómez acudió a la Zona Militar de Santa Lucía en el Edomex / Redes Sociales

Funcionarios reaccionaron a tiempo para evitar un accidente mayor

Al percatarse del riesgo, los propios asistentes que se encontraban en el templete lograron reaccionar de inmediato y, entre varios, detuvieron la estructura antes de que impactara de lleno sobre ellos, evitando así un posible accidente de mayores consecuencias.

Tras el incidente, los invitados optaron por descender de la tarima como medida preventiva, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad para continuar con el evento. A pesar del susto, no se reportaron personas lesionadas, lo que permitió que la ceremonia siguiera conforme al programa establecido.

La mandataria y mandos militares no esperaban que la mampara se fuera sobre ellos / Especial

Continúa ceremonia de toma de protesta

El evento tenía como objetivo formalizar el relevo de mandos en las Fuerzas Armadas, donde rindieron protesta el General de Brigada Estado Mayor, Fernando Antonio Solares Lammel, como Comandante de la 37/a Zona Militar, así como el General de Ala Piloto Aviador Estado Mayor, Raúl Martínez Montiel, como Comandante de la 1/a Zona Aérea Militar.

Ambos mandos cuentan con una amplia trayectoria en el ámbito militar. Solares Lammel es licenciado en Administración Militar y posee una maestría en Seguridad Interior y Defensa Nacional, además de haber fungido como agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Perú. Por su parte, Martínez Montiel ha realizado estudios tanto en México como en el extranjero y ha ocupado cargos relevantes, como la Dirección General de Transportes Aéreos de la Guardia Nacional.

Una fuerte racha de viento hizo que la estructura cayera sobre los presentes / Especial

Reunión previa de seguridad en Santa Lucía

Previo a la ceremonia, la gobernadora Delfina Gómez encabezó la Mesa de Paz número 81, en la que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, como parte de la estrategia de coordinación en materia de seguridad en el Estado de México.

EL MOMENTO DE LA CAÍDA 👇🏻