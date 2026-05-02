Caso Rubén Rocha Moya: FGR pide más pruebas a EU y no autoriza detención… por el momento

La Fiscalía General de la República (FGR) dejó claro que, por ahora, no procederá con la detención provisional del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de considerar que la solicitud presentada por Estados Unidos carece de elementos suficientes que justifiquen una medida de esta magnitud.

Durante una conferencia de prensa, el Fiscal Especializado de Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez, explicó que la petición estadounidense no contiene pruebas, fundamentos ni argumentos que permitan acreditar la urgencia de una detención, por lo que el Gobierno de México solicitará que se complemente la información antes de emitir una postura definitiva.

La FGR explicó que hasta el momento no hay pruebas suficientes para detener al gobernador Rubén Rocha / Especial

FGR exige pruebas antes de avanzar en el proceso

“La Fiscalía General de la República enviará una comunicación a la Cancillería para que se solicite a la autoridad requirente todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios, por las vías que garanticen la confidencialidad de la información para que la Fiscalía esté en aptitud de analizar la documentación y con ello fijar un posicionamiento de carácter institucional”, dijo este viernes en conferencia de prensa.

El funcionario subrayó que, aunque el tratado bilateral de extradición permite iniciar este tipo de solicitudes sin necesidad de presentar pruebas desde el inicio, la detención provisional implica una restricción a los derechos humanos, por lo que debe estar respaldada por evidencia sólida que justifique su urgencia.

El Gobernador de Sinaloa es acusado de tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa / FB: @RochaMoyaR

Cuestionan falta de sustento en la solicitud de EU

“El pedimento de esta detención provisional fue examinado por el área de Asuntos Internacionales con estricto apego a la normatividad derivada del tratado Bilateral de Extradición con Estados Unidos e igualmente con estricto apego al derecho aplicable a la materia vigente en nuestro país, derivado de ello concluimos que en el pedimento que nos ocupa no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detención provisional”, afirmó.

Además, enfatizó que “Advertimos en una primera instancia que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”.

Estas declaraciones colocan el caso en una fase de revisión inicial, donde México busca garantizar que cualquier acción legal se apegue estrictamente a la ley y al respeto del debido proceso.

Las autoridades explican que Estados Unidos no ha solicitado oficialmente la extradición / Especial

EU aún no solicita extradición formal

Otro punto clave que aclaró la FGR es que Estados Unidos no ha solicitado la extradición formal de Rocha Moya, sino únicamente su detención provisional como parte de un proceso que aún se encuentra en su primera etapa.

“Lo que se planteó por las autoridades estadounidenses no es la petición formal de extradición, única y exclusivamente, el pedimento se centra en las pretensión del otorgamiento de la medida cautelar de la detención provisional de las personas objeto de la acción de reclamación, consecuentemente la decisión, el pronunciamiento que haya de emitir en su momento la Fiscalía General de la República se va a circunscribir únicamente y exclusivamente al pedimento de la medida cautelar”, explicó.

En ese sentido, la decisión final sobre una posible extradición recaería en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en caso de que el proceso avance a esa fase.

La FGR continuará con sus propias investigaciones para aclarar las acusaciones contra Rocha Moya / FB: @RochaMoyaR

Caso sigue en investigación en México

“Reiteramos que por nuestra parte se llevan a cabo las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos referidos, ocurridos en territorio nacional en términos de nuestra legislación y de acuerdo al paradigma del estado constitucional y democrático de derecho”, aseguró.

Mientras tanto, la FGR continuará con sus propias investigaciones para determinar si existen elementos que permitan sustentar las acusaciones hechas por autoridades estadounidenses, en un caso que ha generado atención tanto a nivel nacional como internacional.

Un proceso que apenas comienza

El caso de Rubén Rocha Moya se mantiene en una etapa inicial, marcada por la exigencia de pruebas y el análisis jurídico de la solicitud internacional, lo que deja claro que cualquier decisión deberá cumplir con los estándares legales mexicanos.