Martín Bravo quiere ver a Pumas con un título: "es una institución muy grande, se merece festejar"

Los Pumas de Efraín Juárez lograron lo impensado: ser líderes del Clausura 2026. Ahora, Universidad Nacional tiene en la mira el título de la Liga MX, ese que ha sido objeto de deseo por todos los aficionados y miembros del equipo auriazul desde hace 15 años.

En entrevista con Fox Sports México, uno de los últimos Campeones con el equipo universitario relató su sentir con este emocionante semestre. Martín Bravo fue claro en su mayor deseo para el club del Pedregal en la Liga MX: un título.

Efraín Juárez analizando el Pumas contra FC Juárez l MEXSPORT

"Creo que ha pasado demasiado tiempo de un título para Pumas. Realmente es una institución muy grande, que ya se merece festejar y tener algún campeonato más, pero bueno, el futbol es así", comenzó la Rata Bravo.

Sin embargo, el exjugador argentino reconoció que ahora es una gran oportunidad para el título, con Efraín Juárez al mando. "Pues con Efra se está viendo una cara diferente, se está viendo ya un Pumas protagonista".

Pumas, en el Estadio Hidalgo | IMAGO7

Sorprendido por el liderato

Al igual que la mayoría de los aficionados al futbol mexicano, el liderato de Pumas también sorprendió a Martín Bravo. El argentino declaró que, si en algún momento le hubieran dicho de los 36 puntos de Universidad Nacional en el Clausura 2026, él y muchos estarían escépticos.

"Yo creo que si a la gente le preguntabas si hoy Pumas iba a terminar superlíder con 36 puntos, yo creo que iban a decir que era un mentiroso. Entonces realmente nos sorprendió mucho a todos el accionar del equipo", agregó Martín Bravo.

¿Cómo fue el paso de Martín Bravo en Pumas?

Martín Bravo es una de las últimas glorias del conjunto universitario, pues con el argentino, los Pumas acariciaron el cielo en dos ocasiones. La primera fue en el Clausura 2009 ante Pachuca; la segunda en el Clausura 2011 ante Morelia.