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Futbol

Osasuna vs Barcelona: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 34 de LaLiga?

Osasuna vs Barcelona l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 20:21 - 01 mayo 2026
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El Barça se acerca cada vez más cerca del título en España

El FC Barcelona se prepara para un compromiso clave en la recta final de la temporada cuando visite al Osasuna en la Jornada 34 de LaLiga. El encuentro se disputará en Estadio El Sadar, un escenario históricamente complicado, donde los locales suelen hacerse fuertes ante rivales de jerarquía.

El conjunto blaugrana llega como líder absoluto del campeonato con 85 puntos, manteniendo una ventaja considerable sobre su más cercano perseguidor, el Real Madrid, que suma 74 unidades. Con 15 puntos aún en disputa, el margen comienza a ser definitivo en la lucha por el título.

Getafe vs Barcelona | AP
Getafe vs Barcelona | AP

¿Podría terminar la jornada con Barcelona como campeón? 

Las cuentas son claras para el equipo dirigido por Hansi Flick: una victoria en esta jornada, combinada con una derrota del Real Madrid, podría decretar matemáticamente al Barcelona como campeón de liga. Este escenario coloca al club catalán a las puertas de un nuevo título doméstico.

Sin embargo, el reto no será sencillo. Osasuna atraviesa un momento competitivo destacado, registrando apenas una derrota en sus últimos cinco partidos en LaLiga. Este rendimiento reciente lo convierte en un rival incómodo, especialmente jugando en casa ante su afición.

Victoria del Osasuna sobre el Real Madrid | AP

El cuadro rojillo llega motivado tras su victoria más reciente por 2-1 frente al Sevilla FC, un resultado que reafirma su solidez y capacidad para competir ante equipos de mayor presupuesto. La confianza del plantel será un factor a considerar en el duelo ante el líder.

Barcelona, por su parte, buscará imponer su estilo de juego basado en la posesión y la presión alta, características que han marcado su campaña. La consistencia mostrada a lo largo del torneo ha sido clave para construir la ventaja que hoy lo tiene como principal candidato al título.

El ambiente en El Sadar promete ser intenso, con una afición local que suele jugar su propio partido desde las gradas. Para el Barcelona, mantener la concentración y evitar errores será fundamental si pretende dar un paso definitivo hacia el campeonato.

Hansi Flick durante el partido de Barcelona contra Atlético de Madrid en Chanpions League | AP
Hansi Flick durante el partido de Barcelona contra Atlético de Madrid en Chanpions League | AP

¿A qué hora ver?

Todo está listo para el arranque del partido este 2 de mayo desde El Sadar en punto de las 13:00hrs, tiempo del centro de México, y lo podrás disfrutar a través de SKY Sports, además de seguir el marcador desde la página de RÉCORD.com. 

Fecha: 2 de mayo

Hora: 13:00

Estadio El Sadar 

Transmisión: SKY SPorts 

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