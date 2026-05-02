Browns inician construcción de su nuevo estadio; hay un litigio pendiente

Buenas noticias y Cleveland Browns son dos oraciones opuestas entre sí, pero ahora parece que la suerte llegó a Ohio. Por medio de un video en redes sociales y la colocación de la primera piedra, la franquicia dio inicio a la construcción de su nuevo estadio; se espera que esté listo en 2029.

El propietario de los Cleveland Browns, Jimmy Haslam, y su familia conmemoraron un nuevo hito para la ciudad y el equipo. El nuevo recinto contará con techo, poniendo fin a una de las grandes ventajas como local de la franquicia de Ohio.

Jimmy Haslam, dueño de los Browns | AP

Sin embargo, la incertidumbre que siempre ha tenido en el ojo del huracán a los Cleveland Browns también está presente en la construcción del nuevo recinto. Los 600 millones de dólares que ha comprometido el estado de Ohio en el estadio se encuentran en suspenso, todo debido a una demanda colectiva.

Dicha demanda argumenta que la disposición del presupuesto estatal -la cual extrajo mil millones de dólares de la Cuenta de Fondos No Reclamados del estado para ayudar a financiar instalaciones deportivas en Ohio- viola las prohibiciones constitucionales contra la expropiación de propiedad privada.

This is the New Huntington Bank Field.



Coming in 2029. pic.twitter.com/DRtuq3sL5I — Cleveland Browns (@Browns) April 30, 2026

¿Qué dijo el gobernador de Ohio?

Mike DeWine, gobernador de Ohio, comentó que la demanda se resolverá antes de que termine su mandato, el cual expira en enero de 2027. El político comentó después de la ceremonia de la colocación de la primera piedra que buscará diversas soluciones en caso de perder la demanda.

"Está claro que esto se va a prolongar por un tiempo, y por ello no estoy contento. No hay nada que podamos hacer al respecto, pero vamos a seguir adelante", declaró tras la ceremonia. "Creo que ganaremos este caso en los tribunales. Es un proceso lento, ciertamente, y estamos a la espera; pero creo que, a la larga, ganaremos. Si no ganamos —si finalmente perdemos— existe otra alternativa. Mi propuesta inicial consistía en gravar a las empresas de apuestas deportivas. Creo que esa sigue siendo una posibilidad viable".

Mike DeWine, gobernador de Ohio | AP

El nuevo estadio de los Browns

Ya en temas menos políticos y más deportivos, el nuevo estadio de los Cleveland Browns estará ubicado junto al Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins, es decir, a 24 kilómetros al sur del centro de Cleveland.

El nuevo estadio contará con una cubierta transparente de placas plegadas, que permitirá una gran entrada de luz y protegerá a los aficionados de los climas extremos en diciembre. Lo más destacado del inmueble será la llamada "Dawg Pound", la cual contará con pocos asientos, para poder presenciar los juegos de pie; Cleveland buscará albergar un Super Bowl.