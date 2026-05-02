DK Metcalf no tendrá cargos en su contra por altercado con un aficionado, según fiscales

Respira DK Metcalf. Pese a que se esperó mucho del receptor con los Pittsburgh Steelers en la Temporada 2025, la realidad es que lo más destacado que hizo fue el altercado en la Semana 16 ante los Detroit Lions, en el que jaló de la playera a un aficionado del equipo de la Ciudad del Motor.

Pese a que Ryan Kennedy (el aficionado) demandó al receptor por supuestas declaraciones difamatorias y trascendentales en el Ford Field, la Fiscalía del Condado de Wayne informó que Metcalf no tendrá cargos penales en su contra.

"Aproximadamente a las 5:30 p. m., se alega que (Kennedy) se levantó de su asiento con una camiseta de Metcalf para pedirle un autógrafo. Al acercarse a la barandilla delantera de las gradas, le dijo algo al Sr. Metcalf. Cuando el Sr. Metcalf se acercó a las gradas, hubo un breve altercado en el que el Sr. Metcalf lo agarró de la camiseta y lo empujó hacia atrás. Tras una exhaustiva revisión de todas las pruebas pertinentes, la Fiscalía del Condado de Wayne ha determinado que no se presentarán cargos en este caso", se lee en un comunicado.

DK Metcalf, receptor de Steelers | AP

¿Qué dijo la defensa de DK Metcalf?

Después de la resolución de los cargos penales, la defensa del jugador de los Acereros, encabezada por el abogado Mitch Schuster, emitió un comunicado en el que aplauden la decisión de la fiscalía, pero aseguran que buscarán limpiar el nombre de DK Metcalf a como dé lugar.

"Confiamos en que la justicia también prevalecerá en la demanda civil contra el Sr. Kennedy. Como deja claro la contrademanda del Sr. Metcalf en el caso civil, la conducta de odio del Sr. Kennedy no tiene cabida en ningún lugar, y mucho menos en el deporte profesional", agregó el litigante.

DK Metcalf, receptor de Steelers | AP

El castigo que recibió DK Metcalf

Después de lo que ocurrió el pasado 21 de diciembre en el Ford Field, DK Metcalf recibió una sanción ejemplar por parte de la NFL. El receptor abierto de los Steelers fue suspendido dos partidos sin paga por el incidente, perdiendo más de 500.000 dólares en cheques de juego y anulando sus 45 millones de dólares en garantías.

El contrato de Metcalf con el equipo de la Ciudad de los Tres Ríos es de cinco años por 150 millones de dólares, sin embargo, con la pérdida de 45 años antes mencionada, los Steelers podrían renegociar con el receptor abierto.