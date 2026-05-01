Russell Wilson, en negociaciones para llegar a la televisión; ¿apunta al retiro?

Pocas caídas en la NFL han sido tan estrepitosas como la de Russell Wilson. El mariscal de campo pasó de tener una carrera digna de un Salón de la Fama a ser un jugador del montón, errático y con pocos momentos lúcidos, razón por la que su final puede estar más cerca de lo imaginado.

De acuerdo con The Athletic, el ahora agente libre se encuentra en negociaciones para incorporarse a la televisión, sustituyendo a Matt Ryan en NFL Today, programa de CBS. Ryan dejó su puesto en dicho segmento televisivo tras ser nombrado como nuevo presidente operativo de los Atlanta Falcons, el equipo de su vida.

Russell Wilson | AP

Russell Wilson: la intercepción que lo cambió todo

Russell Wilson fue seleccionado por los Seattle Seahawks en la tercera ronda del Draft 2012 de la NFL. El mariscal de campo se convirtió en el titular del equipo desde su llegada y, junto a Pete Carroll, cambió para siempre la historia de la franquicia de la Ciudad Esmeralda.

En su segunda temporada como titular, Russell y 'La Legión del Boom' le otorgaron a Seattle su primera victoria en el Super Bowl, en una paliza ante los Denver Broncos. Sin embargo, todo lo que sube tiene que bajar, y para los Halcones Marinos todo ocurrió al año siguiente.

En el Super Bowl XLIX, ante los New England Patriots, los Seahawks tuvieron en bandeja de plata el segundo Lombardi consecutivo, pero una mala llamada de Carroll, y una peor ejecución de Wilson, le entregaron el título de la NFL a los Patriotas. Malcolm Butler no sólo acabó con lo que era una futura dinastía, sino que fue el principio del fin de Russell en Seattle.

Russell Wilson fue el titular con los Seattle Seahawks hasta 2021, temporada en la que el equipo firmó su primera temporada con récord perdedor desde la llegada del quarterback. En 2022, el mariscal de campo fue intercambiado a los Denver Broncos por dos selecciones de primera ronda, dos selecciones de segunda ronda, una selección de quinta ronda, el mariscal de campo Drew Lock , el liniero defensivo Shelby Harris y el ala cerrada Noah Fant.

Russell Wilson | AP

Denver, Pittsburgh y Nueva York, la culminación de su carrera

En los Broncos tuvo números para el olvido y terminó su contrato de cinco años en apenas dos, para dar paso a su aventura con los Pittsburgh Steelers. Con los Acereros no fue diferente, aunque tuvo su última participación -hasta el momento- en la postemporada.

En 2025 fue el titular de los New York Giants, aunque solamente por tres semanas. En esta temporada baja, el mariscal de campo tuvo una reunión con el otro equipo de la Gran Manzana, los New York Jets, aunque todo parece indicar que su adiós de los emparrillados está más cerca que nunca.