Diego Pavia encuentra equipo y firma con Ravens como agente libre tras no ser elegido en el Draft

Diego Pavia, el mariscal de campo de Vanderbilt que quedó segundo en la votación del Trofeo Heisman, ha acordado un contrato con los Baltimore Ravens como agente libre no reclutado, según informó a AP el martes una persona con conocimiento de la decisión.

Ignorado en el Draft pese a su gran temporada

Baltimore celebrará su campamento de novatos esta misma semana. Pavia, quien fue superado únicamente por el también mariscal de campo Fernando Mendoza en la votación del Heisman del año pasado, generó controversia con su reacción posterior. Sorprendentemente, no fue uno de los 10 quarterbacks seleccionados en el draft de la semana pasada.

Con una estatura de 1,78 metros (5 pies y 10 pulgadas), es probable que el tamaño de Pavia haya sido un factor en su contra durante el draft. Sin embargo, su camino al estrellato universitario fue extraordinario. Jugó dos años en el New Mexico Military Institute a nivel de junior college, seguidos de dos temporadas en New Mexico State. Posteriormente, se transfirió a Vanderbilt, donde jugó dos años más y estuvo a punto de llevar a un programa habitualmente modesto al College Football Playoff.

Diego Pavia | AP

Un camino poco convencional al éxito

Pavia sigue siendo el demandante principal en un litigio que desafía una regla de la NCAA que contabiliza las temporadas en junior colleges contra la elegibilidad de un jugador en la División I. El juicio está programado para febrero. Pavia obtuvo una orden judicial preliminar que le permitió jugar la temporada pasada y, aunque decidió declararse elegible para el draft, continuó con la demanda para ayudar a otros jugadores provenientes de junior colleges.

Tras la ceremonia del Heisman, Pavia compartió una historia de Instagram en la que aparecía con su línea ofensiva bajo la leyenda "AL DIABLO CON TODOS LOS VOTANTES, PERO..... FAMILIA DE POR VIDA". Más tarde se disculpó por la publicación.

Diego Pavia | AP

Baltimore ya tiene líder… pero hay oportunidad

Ahora se une a un equipo de Baltimore que ya cuenta con el dos veces MVP de la liga, Lamar Jackson, como mariscal de campo titular, y con un suplente, Tyler Huntley, que tuvo un buen rendimiento la temporada pasada.