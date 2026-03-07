¡Bombazo! Maxx Crosby deja a los Raiders y llega a Baltimore Ravens

¡El cambio del año en la NFL! Las Vegas Raiders traspasaron al defensivo estrella Maxx Crosby a los Baltimore Ravens, por dos selecciones de primera ronda de los drafts 2026 y 2027.

De acuerdo a reportes de ESPN y las reglas de la liga, el cambio no será oficial hasta la próxima semana, cuando comienza el año nuevo en la NFL. El ala defensiva, cinco veces seleccionado al Tazón de los Profesionales, fue drafteado por los Malosos en el 2019.

Maxx Crosby deja Las Vegas Raiders | AP

La desgastada relación de Maxx Crosby y Las Vegas Raiders

El año pasado, Maxx Crosby firmó una extensión de contrato con los Raiders y se convirtió en el jugador no quarterback mejor pagado de la NFL. Sin embargo, la relación entre el caza mariscales y la organización se volvió tensa a final de la Temporada 2025, cuando el equipo lo colocó en la lista de lesionados.

Con información de The Athletic, Crosby se molestó por la decisión, ya que para él no reflejaba el aspecto fundamental del deporte: competir. El ala defensiva de 28 años subió varios videos a sus redes sociales, en los que se mostró jugando basquetbol y saltando en un trampolín, mostrando su buen estado de salud.

Sin embargo, tiempo después el ala defensiva se sometió a una cirugía de rodilla, aunque aparentemente él se sentía seguro para jugar. Después de poner a Maxx Crosby en la lista de lesionados, Las Vegas Raiders fueron el peor equipo de la NFL.

Maxx Crosby deja Las Vegas Raiders | AP

¿Cuáles fueron los números de Maxx Crosby con Las Vegas Raiders?

En las siete temporadas que estuvo con los Malosos, Crosby devolvió esa identidad malvada y dura a los Raiders. El ala defensiva mostró amor por los colores negro y plata, sin embargo, la falta de competitividad en la institución de la Ciudad del Pecado terminó por desesperarlo.

En 110 juegos con Las Vegas Raiders, Maxx Crosby terminó su era como maloso con 439 tackleadas, además de 69.5 capturas; el líder histórico es Greg Townsend. Los Ravens no fueron el único equipo interesado en el pass rusher, ya que los Dallas Cowboys también estaban dispuestos a pagar algo similar por él.