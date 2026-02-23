Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Barbara Estrada, fanática mexicana de los Raiders, es elegida la Fan Internacional del Año 2025 del equipo

Bárbara Estrada fue elegida como la Fan del Año de los Raiders | RAIDERS
Rafael Trujillo 16:05 - 23 febrero 2026
Todos los equipos de la NFL presentaron a sus mejores fanáticos y la mexicana está en la lista

Más de 50 años de pasión por los Raiders culminaron para Barbara Estrada con un anuncio sorpresa que nunca esperó. Ha sido nombrada la Fan Internacional del Año 2025 del equipo.

Desde la temporada 2023, la NFL lanzó su iniciativa ‘International Fan of the Year’, en la cual destacan a los aficionados extraordinarios fuera de los Estados Unidos de cada uno de los equipos. A final de cada año, los equipos reciben a estos fanáticos y destacan sus historias de cercanía y amor con la franquicia. Ahora, fue el turno de Bárbara Estrada con los Raiders.

Bárbara Estrada fue destacada por los Raiders | RAIDERS

Su carrera y por qué eligió a los Raiders

Estrada, una maestra bilingüe jubilada de la Ciudad de México, compartió para el equipo su historia y la razón por la cual se volvió aficionada a los malosos. En un comunicado compartido por el propio equipo, reveló que, aunque su padre era seguidor de los Pittsburgh Steelers, Barbara se sintió atraída, irónicamente, por uno de sus mayores rivales en la década de 1970.

"Había algo en Ken Stabler, Ray Guy y Fred Biletnikoff", comentó Estrada. "Simplemente me llamaron la atención y dije: ‘Este es. Este es el equipo hecho para mí".

Bárbara Estrada destacó su amor por el equipo maloso | RAIDERS

Su cercanía con el equipo

Cuatro décadas después de elegir al equipo, asistió a su primer partido de los Raiders cuando el equipo viajó a su ciudad natal para enfrentarse a los Houston Texans en el Estadio Azteca en 2016.

Tras su jubilación, encontró una nueva forma de conectar con la Raider Nation y otros aficionados al futbol americano, la creación de contenido. Conocida como 'Raiders Baibis' en TikTok, ha acumulado más de 4 mil seguidores en la plataforma.

Elegida como Fan Internacional del Año

Estrada se postuló para ser la Fan Internacional del Año de los Raiders en noviembre y, tiempo después, fue invitada a lo que creía que sería una entrevista junto a otros candidatos. Al final de la falsa entrevista, le revelaron que había sido seleccionada como la ganadora.

"Es un verdadero honor. [...] Para mí, esto fue algo totalmente inesperado. Pensé: ‘Bueno, quizás pueda enviar mi solicitud’, pero nunca esperé ganar a la primera". También se enorgullece de representar a México, un país con el que los Raiders tienen una profunda conexión gracias a figuras como el entrenador miembro del Salón de la Fama, Tom Flores, y el mariscal de campo ganador del Super Bowl, Jim Plunkett.

Como ganadora, asistirá al Draft de la NFL este abril junto a un acompañante de su elección, que en su caso será su hermana, también aficionada del equipo. Estrada tendrá acceso al Círculo Interno, participará en una sesión de preguntas y respuestas con el Comisionado y desfilará por la Alfombra Roja. Además, recorrerá el Teatro del Draft y la Sala de Selección.

La fanática de los Raiders podrá conocer más al equipo este | RAIDERS
NFL
