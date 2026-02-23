¡WWE se pone Black & Gold! Dragon Lee y Rey Fénix estuvieron presentes en la goleada de LAFC al Inter Miami de Messi

Dragon Lee y Rey Fénix fueron los invitados de lujo del LAFC para el inicio de su temporada en la MLS en el Memorial Coliseum, en donde golearon contundentemente 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez y compañía.

Para algunos aficionados, esto podría significar que los dos luchadores funcionen como amuletos de la suerte, ya que el primer triunfo de la campaña lo han conseguido de manera contundente ante el vigente campeón.

From the top rope to the pitch.



Rey Fenix and Dragon Lee are Black & Gold 🖤💛 pic.twitter.com/lyvloE61Ie — LAFC (@LAFC) February 23, 2026

¿Cómo fue la participación de los luchadores mexas?

El primer detalle que resalta en estos dos luchadores es en la tapa, pues ambos portaron máscaras en colores representativos del equipo local; Dragon Lee con un color predominantemente en negro, pero con detalles en dorado, tal y como sucede en el uniforme de Los Angeles Football Club.

Rey Fénix, por su parte, mostró una impresionante máscara en los mismos colores que su compañero de elenco, pero el color dorado resaltaba más por el diseño de su incógnita. Cabe resaltar que recientemente, el mismo miembro de Los Lucha Brothers tuvo problemas cuando un compañero de la marca SmackDown reveló su identidad de manera accidental.

Dragon Lee compartiendo con los fans angelinos | X: @LAFC

Fénix también portó un detalle extra, pues el equipo angelino le proporcionó indumentaria oficial, por lo que mostró tanto la sudadera como el jersey nuevos de la temporada que ha apenas comenzado.

La relación de los luchadores con el futbol

Aunque no puedan jugarlo más que en su tiempo libre, realmente son muchos los luchadores de WWE que han mostrado abiertamente al equipo al que apoyan en cualquiera de las ligas del mundo; como el caso de Sheamus, quien se ha podido ver en repetidas ocasiones portando la camiseta del Liverpool, o bien, en algún partido como aficionado en el Estadio de Anfield.

Otro de los que ha mostrado su pasión por un equipo de la Premier League es Finn Bálor, actual retador del campeonato mundial pesado de CM Punk, quien es abiertamente fan del Tottenham; una de sus visitas más recientes al estadio, fue a San Mamés en la Final de Europa League en el 2025, misma que ganaron ante Manchester United.

