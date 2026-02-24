Selección de Islandia da postura sobre amistoso contra México en Querétaro

La oleada de violencia que vivió México este domingo tras la captura de Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho' generó mucho temor y especulación con respecto a los próximos compromisos deportivos en nuestro país. La Copa del Mundo 2026 y el próximo amistoso de la Selección Mexicana contra Iceland fueron los dos eventos que acapararon las discusiones en los principales medios deportivos.

Jugadores de la Selección de México en festejo de gol en el amistoso ante Islandia en 2021 | IMAGO 7

En el caso del partido programado para el miércoles 25 de febrero en el Estadio Corregidora, por ahora, sigue en pie, aunque tanto la Federación Mexicana de Futbol como las autoridades del estado de Querétaro siguen evaluando la situación. Incluso se ha planteado la posibilidad de que el juego sea a puerta cerrada, aunque todavía sin una confirmación oficial.

Jugadores de Islandia en entrenamiento en Querétaro | INSTAGRAM: @footballiceland

¿Cuál es la postura de la Selección de Islandia?

Pero mientras el debate se mantiene, por ahora el futuro rival del Tri no está preocupado ante la situación. Desde el pasado domingo, por medio de redes sociales, Islandia anunció que ya estaban en territorio queretano y compartió fotografías de las primeras prácticas del conjunto europeo previo al juego ante México.

"Después de un largo viaje, el equipo A de la Selección Masculina ha llegado a Querétaro, México donde el equipo islandés se enfrentará a México en un partido amistoso la próxima semana. El juego es fuera de la ventana FIFA tradicional y por lo tanto el grupo está asignado principalmente a los jugadores que están en clubes islandeses", se lee en la publicación.

Por otra parte, el mismo domingo, y luego del caos que se desató en el resto del país, Islandia compartió más imágenes sobre los entrenamientos. "El equipo islandés se enfrentará al mexicano en un partido amistoso allí en la ciudad la noche antes del jueves en. 02:00 hora islandesa", se lee en el comunicado, en lo que se ha tomado como una confirmación de que el partido sigue en pie.

¿Cómo le ha ido a México contra Islandia?

El de este miércoles será el sexto compromiso entre estas dos selecciones nacionales, con el balance por completo a favor del Tri. En sus dos primeros juegos, en noviembre de 2003 y marzo de 2010, México empató sin goles contra los Vikingos y en los tres últimos se quedó con el triunfo.

En febrero de 2017, la Selección Mexicana se impuso 1-0 con gol de Alan Pulido en el Sam Boyd Stadium en Nevada. Mientras que en 2018 se impuso 3-0 en el Levi's Stadium con marcador 3-0, con doblete de Miguel Layún y gol de Marco Fabián.

Edson Álvarez en el partido de México ante Islandia en el amistoso en mayo de 2021 | IMAGO 7