David “El Doctor” Martínez promete sacar chispas ante Marlon “Chito” Vera

Historias como la de David “El Doctor” Martínez son dignas de seguir. En apenas un año pasó de ser una joven promesa a convertirse en una realidad dentro de la Ultimate Fighting Championship: debutó en el octágono más importante del mundo, irrumpió en el Top 10 del peso gallo y dejó atrás la anécdota del “doctor que llegó a la UFC” para consolidarse como uno de los máximos estandartes de México en la compañía.

Ahora, el mexicano está por coestelarizar el regreso de la UFC a México este sábado 28 de febrero en UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh.

#UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh

📍Arena CDMX, Mexico City

📆 Feb 28, 2026 pic.twitter.com/nc09XukZST — West Till Death (@WestTillDeath) February 19, 2026

Habló de su próxima pelea

“Es todo un honor y un orgullo tener la oportunidad de pelear una vez más aquí en mi tierra, con mi gente y en la ciudad que me vió crecer”, señaló en entrevista exclusiva para RÉCORD.

David “El Doctor” Martínez habló sobre pelear en México | X @ufc

El reto no será sencillo. Enfrente tendrá a uno de los nombres más importantes de las MMA en Latinoamérica, el ex contendiente al título, Marlon Vera.

“Pues yo pienso que él lo va a salir a a dar todo. Es un peleador duro, es un peleador experimentado y yo también soy un peleador muy fuerte. Va a sacar chispas esa pelea, va a ser una pelea muy dura, muy fuerte, y yo pienso que va a ganar el público también”, apuntó.

David “El Doctor” Martínez sabe que su rival será más que complicado | X @ufc

Martínez también habló del respeto y la admiración que siente por el ecuatoriano, a quien siguió desde sus inicios: “Yo veía UFC desde que era un niño, vi el The Ultimate Fighter (TUF) donde donde él estaba y fui al evento de UFC 180, donde debutó él y grandes promesas, y… pues no, nunca la nunca te lo imaginas. Ahí todavía ni era profesional ni nada, y ahorita estar peleando contra él, pues la verdad es una gran oportunidad y un sueño”.

El ascenso del “Doctor” ha sido meteórico. En UFC Fight Night: Lopes vs. Silva, aceptó una pelea con solo dos semanas de antelación tras la lesión de su compatriota Raúl Rosas Jr. y capitalizó la oportunidad con una contundente victoria por decisión unánime que lo metió al ranking de la división.

“Es una gran oportunidad y siempre tienes que estar preparado para estas estas oportunidades. La vez pasada fue un gran salto que que pude dar, fue una gran pelea la que se me ofreció, pelear contra alguien numerado en mi segunda pelea y esta no es la excepción, es una gran oportunidad y vamos a aprovecharla también”, añadió el oriundo de Ecatepec, Estado de México.

Para finalizar, el “Doctor” hizo un llamado especial a sus seguidores. Ya sea desde casa o en la Arena Ciudad de México, pidió que lo apoyen con una bata puesta, como símbolo del respaldo que espera sentir en una noche que promete “sacar chispas” en el octágono.