Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Abuelo Cruz en contra de los naturalizados en Selección Mexicana: "son hijos adoptados"

Francisco Javier 'El Abuelo' Cruz, previo al Mundial de 1986 | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 20:56 - 23 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exjugador y mundialista en 1986 declaró en Claro Sports distintos puntos de la convocatoria mexicana

El tema de los naturalizados en la Selección Mexicana nunca estará exento de polémica. Ahora, el turno fue para Francisco Javier 'El Abuelo' Cruz, quien declaró su inconformidad por la presencia de dichos jugadores en el Tricolor.

En entrevista con Claro Sports, el exjugador mexicano y mundialista en 1986 comentó que para él se debe defender la verde por patriotismo. Para el hombre que defendió las camisetas de Monterrey, Tigres, Atlante y Logroñés, el balompié cambió para ser meramente un asunto comercial.

Francisco Javier 'El Abuelo' Cruz, exjugador mexicano | MEXSPORT

Yo no voy a ser partidario de que un jugador de otro país venga y vista la casaca nacional. Eso es de patriotismo. Hay que sentir la camiseta nacional, porque esa parte de la pasión somos distintos. Quiero ser muy puntual: hay mucho extranjero hoy en día en México y el futbol se ha ido más por el aspecto comercial que por lo deportivo", comentó Cruz.

Además, El Abuelo señaló su inconformidad, en especial por el reciente posible llamado de Álvaro Fidalgo al Tricolor.  "No estoy de acuerdo que se naturalizan para vestir la camiseta nacional, que la hagan en su país. No me lo tomen a mal. Yo soy un hombre muy intenso, mis cosas. Cuando tú representas a México y estás parado cantando el Himno es distinto. Siento que son hijos adoptados, realmente no son engendrados por uno desde el punto de vista deportivo. Cero de acuerdo".

Julián Quiñones, jugador naturalizado mexicano | MEXSPORT

Confianza en Javier Aguirre

Pese a que el tema de los naturalizados no es de su agrado, Francisco Javier Cruz enfatizó en su confianza en Javier Aguirre, de quien fue compañero en el Mundial de 1986. El exjugador mexicano enalteció la capacidad del 'Vasco' para manejar el grupo.

Javier (Aguirre) es un hombre que sabe manejar bien el vestidor. Sin duda alguna, la condición de local ayudará mucho para que México se sublime ante situaciones complejas. A veces, cuando no esperamos mucho de la Selección, es cuando la Selección apunta a grandes cosas. Es un hombre muy exitoso que para mí tiene lo que le da al jugador la identidad para hacerlo bien, el manejo de vestuario", agregó.
Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Qué tienen en común El Abuelo Cruz y la Hormiga González?

Para finalizar, El Abuelo Cruz agradeció la convocatoria de Armando 'Hormiga' González, todo por su gran estado de forma. Además, el exjugador mexicano comparó su caso en el Mundial de 1986 con el del delantero de las Chivas, quien buscará ser parte de la lista final de Aguirre. 

El momento de la Hormiga hay que aprovecharlo, hay que convocarlo. Desde el punto de vista deportivo, la pelota lo sigue, algo trae ese muchacho favorable para México “Yo fui de los últimos jugadores que apareció en la lista. Estaba Paco Chávez, lateral derecho, y les hacía falta un delantero. Yo creo que fui más convocado por la afición, porque la gente pedía… Mi particular forma de juego conectaba con la gente", sentenció. 
Armando González busca entrar en la lista final IMAGO7
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Mexico
Últimos videos
Lo Último
23:04 Bad Bunny hace homenaje a Pelé en pleno concierto en Brasil
22:57 F1 2026: ¿Ferrari puede soñar con el campeonato? Así pinta el panorama de los Tifosi
22:56 Morena abre procedimiento contra Sergio Mayer por participar en La Casa de los Famosos
22:29 Ahora veremos a los Isótopos, perdón, Ice-o-topes: equipo de hockey con uniforme inspirado en Los Simpsons
22:19 Foxborough sigue en con incertidumbre sobre si albergará o no el Mundial este verano, según reportes
22:02 Rafael Amaya dará vida a Joaquín “El Chapo” Guzmán en serie ligada a Emma Coronel
21:37 Lindsey Vonn revela la gravedad de su accidente en Milán-Cortina 2026: "Estuve a punto de perder la pierna"
21:26 Inter vs Bodo/Glimt: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de vuelta de los Playoffs de la Champions League?
21:21 "Equipo diminuto": Jürgen Damm 'se burla' de Rayados tras la derrota ante Pumas
20:58 Luna de Sangre marzo 2026 en México: fecha y hora para ver el eclipse lunar total
Tendencia
1
Contra Ella es Guadalupe Moreno Carrillo, la novia del Mencho que provocó su caída
2
Futbol América y Rayados, los "beneficiados" por capturas del narcotráfico en México
3
Contra ¿Qué pasará con el cuerpo de El Mencho? Esto dijo Omar García Harfuch
4
Contra Suprema Corte falla contra Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila en “La Reina del Sur”
5
Contra Así fueron las últimas horas de “El Mencho” antes de morir en operativo del Ejército
6
Futbol ¿Peligra el Mundial 2026 para Gilberto Mora? Esto se sabe
Te recomendamos
Bad Bunny hace homenaje a Pelé en pleno concierto en Brasil
Empelotados
23/02/2026
Bad Bunny hace homenaje a Pelé en pleno concierto en Brasil
Charles Leclerc durante la pretemporada en Bahréin | AP
Fórmula 1
23/02/2026
F1 2026: ¿Ferrari puede soñar con el campeonato? Así pinta el panorama de los Tifosi
Morena abre procedimiento contra Sergio Mayer por participar en La Casa de los Famosos
Contra
23/02/2026
Morena abre procedimiento contra Sergio Mayer por participar en La Casa de los Famosos
Ahora veremos a los Isótopos, perdón, Ice-o-topes: equipo de hockey con uniforme inspirado en Los Simpsons
Empelotados
23/02/2026
Ahora veremos a los Isótopos, perdón, Ice-o-topes: equipo de hockey con uniforme inspirado en Los Simpsons
Gillette Stadium tiene la incógnita de si albergará el Mundial o no | IMAGO7
Futbol
23/02/2026
Foxborough sigue en con incertidumbre sobre si albergará o no el Mundial este verano, según reportes
Rafael Amaya dará vida a Joaquín “El Chapo” Guzmán en serie ligada a Emma Coronel
Contra
23/02/2026
Rafael Amaya dará vida a Joaquín “El Chapo” Guzmán en serie ligada a Emma Coronel