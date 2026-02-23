México vs Islandia: Amistoso en Querétaro podría jugarse a puerta cerrada

La ola de violencia que atraviesa el país tras los recientes reportes sobre la situación de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ha puesto en jaque la logística deportiva en territorio nacional. El encuentro amistoso entre la Selección Mexicana e Islandia, programado para este miércoles en el Estadio Corregidora, se encuentra bajo evaluación estricta por motivos de seguridad.

Estadio Corregidora | IMAGO7

MÉXICO VS ISLANDIA PODRÍA SER A PUERTA CERRADA

De acuerdo con información revelada por Juan Carlos Ibarrarán en el programa Los Informantes de RÉCORD, las autoridades locales analizan seriamente la posibilidad de que el encuentro se lleve a cabo sin presencia de aficionados.

Aunque en principio el partido no corre riesgo de suspensión definitiva, la integridad de los asistentes es la principal preocupación en torno a este encuentro

La decisión final sobre si se debe jugara puerta cerrada no recae en la Federación Mexicana de Futbol (FMF), sino en las autoridades locales, es por eso que el Gobierno de Querétaro es la entidad que posee la última palabra en este caso.

El partido entre México e Islandia en Querétaro podría jugarse a puerta cerrada. 🏟️@chato_jc nos cuenta... 👀 pic.twitter.com/ueSOIwoOez — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 23, 2026

Hasta el momento el partido sigue en pie con afición en las gradas para este miércoles con aficionados presentes en las gradas de La Corregidora, sin embargo, la situación podría cambiar en cualquier instante.

HORAS CLAVE PARA EL MÉXICO VS ISLANDIA

La incertidumbre sobre la seguridad en el recinto no casualidad. El duelo correspondiente a la Liga MX entre Querétaro y Juárez, que debía disputarse este domingo en la misma cancha del Estadio Corregidora, fue suspendido oficialmente para resguardar a los planteles y a la afición.

Se espera que las autoridades gubernamentales y los organizadores del evento mantengan reuniones durante este lunes. El anuncio oficial sobre si se permitirá el acceso al público o si las gradas permanecerán vacías se emitirá en el transcurso del martes o más tardar el mismo día del partido por la mañana.