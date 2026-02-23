Así fue el operativo para abatir a El Mencho en Tapalpa, Jalisco

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), presentó el desglose del operativo que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El plan, dado a conocer durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de hoy lunes 23 de febrero, detalló la cronología de la intervención realizada en Tapalpa, Jalisco, resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional.

Desde el pasado 20 de febrero autoridades ubicaron dónde estaba el Mencho/AP

Inteligencia militar y seguimiento inicial

De acuerdo con la presentación, el operativo inició con labores de Inteligencia Militar Central, que permitieron ubicar a un hombre de confianza vinculado a una de las parejas sentimentales del líder del CJNG.

El seguimiento condujo a un inmueble en Tapalpa, donde se confirmó que Oseguera Cervantes permanecía en una cabaña en zona serrana. Tras obtener la información, la pareja sentimental abandonó el lugar, lo que permitió reforzar la vigilancia.

Planeación y despliegue de fuerzas especiales

Una vez confirmada la presencia del objetivo, se realizó la planeación táctica. Se integró una fuerza operativa conjunta compuesta por: Fuerzas especiales del Ejército

Guardia Nacional

Aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana

El objetivo era ejecutar una intervención controlada bajo la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

El Mencho fue herido en el enfrentamiento y camino a CDMX para ser atendido, murió

Primer enfrentamiento y resistencia armada

Al aproximarse las fuerzas federales, los integrantes del CJNG abrieron fuego contra el personal militar y de la Guardia Nacional. Según el informe, Oseguera se encontraba acompañado por un grupo armado.

Durante el intercambio, se registró la muerte de varios presuntos integrantes del grupo criminal y se aseguraron armas largas, lanzacohetes, vehículos, cartuchos y cargadores. También se reportaron elementos de seguridad lesionados.

Huida, helicóptero impactado y evacuación

Tras el primer enfrentamiento, “El Mencho” y parte de su círculo cercano huyeron hacia una zona boscosa. En ese momento, dispararon contra una aeronave militar, provocando daños y obligando a un aterrizaje de emergencia.

Posteriormente, Oseguera resultó herido y fue evacuado a una instalación médica en Jalisco. De acuerdo con la información oficial, falleció durante su traslado aéreo.

El operativo en Tapalpa, Jalisco estuvo a cargo de las fuerzas armadas del país/Gobierno de México

Operativos paralelos y reacción del CJNG

La presentación también señaló que, derivado de la inteligencia central, se identificó a un presunto operador financiero del CJNG en El Grullo, Jalisco, quien intentó escapar disparando contra fuerzas federales y fue abatido.

Tras el operativo, integrantes del CJNG realizaron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques en distintos puntos de Jalisco y otros estados, como Nayarit, Michoacán, Puebla y Tamaulipas.

Coordinación interinstitucional