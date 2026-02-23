VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho

En medio de la ola de violencia generada por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, comienzan a surgir historias y videos que bien podrían entrar en la sección ‘México superando a la IA’.

En redes sociales se ha hecho viral un clip de un taquero que no suspendió la venta de tacos de carnitas, pese a que a unos metros había vehículos incendiados.

Pese al caos, el taquero siguió vendiendo los de carnitas a sus clientes/X: @luz_adriana_gto

El video viral: carnitas en medio del caos

El video, que dura apenas 10 segundos, fue grabado aparentemente en Jalisco, estado donde el domingo por la mañana fuerzas armadas montaron un operativo que culminó con la baja del Mencho.

La grabación, acompañada de la frase “como quiera se ocupa desayunar”, muestra en primera instancia a un comerciante sacando una porción de carnitas del cazo para pasarla a su tabla y comenzar a picar, como buen taquero. A su alrededor ya hay personas comiendo y esperando sus tacos.

Hasta ahí, todo parece una escena típica de cualquier domingo por la mañana.

La escena que sorprendió a todos

La sorpresa llega cuando la toma gira y, justo al frente del puesto ambulante, sobre la avenida, se observan varios autos particulares y unidades del transporte público inservibles, pues minutos antes habían sido incendiados por presuntos integrantes del CJNG.

Mientras el paneo de la cámara muestra la desolación del lugar, que parece una escena de guerra en cualquier parte del Medio Oriente, el único sonido que se escucha es el del taquero picando las carnitas para servir los tacos.

Justo frente al puesto ambulante, había varios autos incendiados por miembros del crimen organizado/X: @luz_adriana_gto

¿Realidad o Inteligencia Artificial?

La grabación no tiene mucho contexto y podría pensarse que es producto de la Inteligencia Artificial, pero todo indica que se trata de una escena real en la que, sin importar la violencia y la desolación, el comerciante —como muchos mexicanos— sigue buscando la manera de ganarse la vida.

Deme tres con todo pal susto... pic.twitter.com/qxTPNguH5k — 𝕃𝕦𝕔𝕪 (@luz_adriana_gto) February 23, 2026

Reacciones en redes: humor ante la adversidad