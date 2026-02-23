Sheinbaum asegura que ya no hay narcobloqueos tras muerte de ‘El Mencho’

Durante su conferencia mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema de la muerte del narcotraficante y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

La mandataria aseguró que este lunes todas las carreteras del país están libres para circular y que ya no existe ningún narcobloqueo, a diferencia del domingo, cuando se desató una ola de violencia en gran parte del país.

Esta mañana desde Palacio Nacional se dieron más detalles del operativo contra el Mencho/AP

“Hoy amanecimos sin ningún bloqueo”

Acompañada del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; del titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; y del secretario de Marina, Raymundo Morales, la presidenta señaló que el país despertó con “más tranquilidad”, luego del operativo en Tapalpa, Jalisco, que culminó con la muerte del Mencho, uno de los delincuentes más buscados del mundo.

"El día de hoy ya amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad”, indicó la presidenta Sheinbaum Pardo.

El Mencho, líder del CJNG, era uno de los delincuentes más buscados del mundo/DEA

“Hay gobierno, hay fuerzas armadas y hay coordinación”

La mandataria enfatizó que el objetivo principal es garantizar la paz y la seguridad en todo el territorio nacional.

Lo importante en este momento es garantizar la paz y la seguridad de toda la población de todo México y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz y la seguridad y la normalidad en el país", agregó desde Palacio Nacional.

La presidenta destacó el trabajo de las fuerzas armadas del país/AP

Reconocimiento a las Fuerzas Armadas

La titular del Ejecutivo también reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas de México que llevó al abatimiento del líder del CJNG, y lamentó la muerte de elementos militares que perdieron la vida durante la operación.

Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente México tiene unas Fuerzas Armadas extraordinarias, son hombres y mujeres preparados profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación.