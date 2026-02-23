Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¡Unido en oración! Matías Almeyda lanza emotivo mensaje a México

Matías Almeyda l X:SevillaFC
Ramiro Pérez Vásquez 11:16 - 23 febrero 2026
El entrenador del Sevilla y con pasado en Chivas se solidarizo con el pueblo mexicano

Luego de la ola de violencia desatada en las últimas horas en México debido al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mecho’ el mundo se ha solidarizado con el pueblo mexicano y uno de ellos ha sido Matías Jesús Almeyda, exentrenador del CD Guadalajara, quien ha lanzado un motivo mensaje.

Matías Almeyda en entrenamiento con Sevilla I X:@SevillaFC_ENG

A través de su cuenta de X, el actual entrenador de Sevilla mostró sus plegaria y buenos deseos por el país con par de emojis (Bandera de México y manos en signo de oración) citando una publicación: “Oración por la Paz” resaltada por la cuenta de ‘Un Católico Bien’.

Matías Almeyda en LaLiga I X:@SevillaFC_ENG

¿Cuál fue el posteo que citó?

Dicho posteo resalta lo siguiente: “Señor Jesús, tu eres nuestra paz, mira nuestra Patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Consuela el dolor de quienes sufren. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión.  Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades.”

“Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti, nuestro pueblo tenga vida digna. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, Ruega por Nosotros”, finaliza con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

¿Qué sucedió en México?

La caída de Nemesio Oseguera, quien era considerado el cerebro y líder absoluto del CJNG, podría representar un golpe significativo a una de las organizaciones criminales más violentas y extendidas del país, responsables de tráfico de drogas, enfrentamientos armados con fuerzas de seguridad y acciones de violencia generalizada.

Sin embargo, expertos en seguridad han advertido que la muerte de un líder no garantiza la desarticulación del grupo, pues organizaciones como el CJNG cuentan con estructuras descentralizadas y posibles sucesores que podrían intentar ocupar el vacío de poder.

Matías Almeyda en su etapa con Chivas | MEXSPORT

En redes sociales circularon reportes de que centros comerciales, tiendas, mercados y tianguis cerraron a temprana hora por miedo a brotes de violencia. Esto ocurrió luego de que se confirmara un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en Tapalpa, Jalisco, donde se logró dar de baja a ‘El Mencho’.

Sin embargo, contrario a lo difundido en redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México aseguró que en Guadalajara y en otros municipios de Jalisco los establecimientos comerciales operan con normalidad. Lo cierto es que el ambiente en varias regiones del país se mantiene marcado por tensión y precaución tras el operativo contra el líder del CJNG.

