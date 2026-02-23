¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta

Bayer Leverkusen buscará este martes sellar la Vuelta de Playoffs de UEFA Champions League ante un Olympiacos que está obligado a anotar tres goles y no recibir si quiere acceder a Octavos de Final.

Los jugadores del Bayer Leverkusen festejan el gol | AP

Los dos equipos que ya se conocen y buscarán el desempate para hacer valer la hegemonía. Solo se han enfrentado en dos ocasiones en este certamen, con una victoria para Las Aspirinas y otra para los Thrylos. Con el resultado de la Ida, Bayer Leverkusen tiene la ventaja de llevarse esta batalla.

Olympiacos en su derrota en la Ida de los Playoffs de Champions I AP

Olympiacos acabó en la posición 18 de la Fase de Liga, apenas logrando amarrar la oportunidad de jugar todas sus cartas para clasificar a los Octavos de Final, pero tendrá a un rival que -desde la etapa de Xabi Alonso al frente- ha ido cuesta arriba. Actualmente, Kasper Hjulman dirige al conjunto alemán.

¿A qué hora es el partido y en donde se puede ver?

Leverkusen vs Olympiacos en los Playoffs de la Champions League I AP