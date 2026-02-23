Verificación de edad requerida
¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
Bayer Leverkusen buscará este martes sellar la Vuelta de Playoffs de UEFA Champions League ante un Olympiacos que está obligado a anotar tres goles y no recibir si quiere acceder a Octavos de Final.
Los dos equipos que ya se conocen y buscarán el desempate para hacer valer la hegemonía. Solo se han enfrentado en dos ocasiones en este certamen, con una victoria para Las Aspirinas y otra para los Thrylos. Con el resultado de la Ida, Bayer Leverkusen tiene la ventaja de llevarse esta batalla.
Olympiacos acabó en la posición 18 de la Fase de Liga, apenas logrando amarrar la oportunidad de jugar todas sus cartas para clasificar a los Octavos de Final, pero tendrá a un rival que -desde la etapa de Xabi Alonso al frente- ha ido cuesta arriba. Actualmente, Kasper Hjulman dirige al conjunto alemán.
¿A qué hora es el partido y en donde se puede ver?
El encuentro de Playoff comienza en punto de las 14:00 horas -tiempo del centro de México- directamente desde Bay Arena en Leverkusen, Alemania. La transmisión se podrá seguir por las plataformas HBO Max, Vix Premium, TUDN y Paramount Plus