Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”

Los Pumas se mantienen invicto tras siete fechas disputadas en el Clausura 2026 de la Liga MX luego de imponerse a los Rayados de Monterrey, gracias a un doblete impulsado por Álvaro Angulo que los ha puesto en el top tres con 15 unidades y una marca de cuatro victorias y tres empates.

El cuadro dirigido por Efraín Juárez empieza a tomar credibilidad, tras la ola de críticas recibida, y una de las voces que ha resaltado los halagos es Ricardo Peláez quien ha mostrado sus buenos comentarios tras la reciente victoria en Ciudad Universitaria.

Domenec Torrent destacó el trabajo de Efraín Juárez tras derrota en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Qué dijo Peláez?

“Se nota que los jugadores que lo están defendiendo en la cancha que es donde hay que defender su trabajo y a su técnico, se nota que hay una comunión, se nota que hay un gran ambiente de trabajo, empieza a salirle bien las cosas a Pumas, hicieron buenos refuerzos en tiempo y forma, llegaron a tiempo iniciaron el torneo todos juntos y están haciendo un gran trabajo al momento”, resaltó en el debate reciente de ‘Futbol Picante’.

El analista de ESPN reconoció que el equipo ha superado el rango de triunfos ante sus adversarios: “Ya no podemos decir que le han ganado a equipos de medio pelo, la verdad es que lo han hecho bastante bien, hoy le ganaron a un grande como es Monterrey que juega muy mal”.

Pumas es el tercer lugar del torneo de Clausura 2026 | Imago7

¿Cómo fue la victoria sobre Rayados?

A Pumas le bastó con la primera mitad para sentenciar el encuentro. A pesar de que Rayados tuvo oportunidades en el primer tramo del encuentro, el equipo local creció y encontró la primera anotación con Álvaro Angulo, quien definió correctamente tras un centro preciso proporcionado por Rodrigo López.

El colombiano salió motivado a la cancha del Estadio Olímpico Universitario, apenas al minuto 9, los universitarios encontraron recompensa a su insistencia por la banda derecha. Un centro preciso y tenso viajó hacia el corazón del área, donde Angulo apareció sin marca para conectar de primera intención.

Jugadores de Pumas, en el Olímpico Universitario | MEXSPORT

Al 24’ volvió a mover las redes para finiquitar el triunfo de Pumas sobre unos Rayados que no supieron reaccionar a los duros golpes del rival y el marcador sería suficiente para que los Universitarios sumaran su cuarta victoria del torneo de la mano de un Efraín Juárez que tuvo su celebración de cumpleaños redondo.