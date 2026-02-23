Verificación de edad requerida
Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, no solo representa un golpe histórico al crimen organizado, también podría redefinir la posición de México ante el mundo. Así lo afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien aseguró que el operativo tiene implicaciones que van más allá de la seguridad pública.
Al finalizar su participación en el lanzamiento de la Plataforma InnovaFest 2026, el funcionario destacó el liderazgo del Ejecutivo federal y el papel de las Fuerzas Armadas en la operación.
“Bueno, en primer lugar hay que reconocer ampliamente a la Presidenta esa decisión. Para nosotros, lo acabo de decir ahora, es un honor estar en su gobierno y estamos muy orgullosos de ella. De nuestro secretario de la Defensa, de Seguridad y del Ejército Mexicano”, expresó.
Solidaridad y respaldo institucional
Ebrard también dedicó unas palabras a las víctimas que dejó el operativo, enviando un mensaje de respaldo a las familias afectadas.
“Aprovecho para manifestar mi solidaridad con las familias que, pues, sus familiares perdieron la vida en esta acción”, señaló.
El secretario enfatizó que la operación refleja fortaleza institucional y capacidad del Estado mexicano para hacer cumplir la ley.
“Demuestra la fortaleza del Ejército Mexicano, del Estado mexicano. Demuestra que nuestro país se está haciendo cumplir la ley y le abre muchas perspectivas a México muy favorables para nuestra vida cotidiana”.
Impacto más allá de la seguridad
Cuestionado sobre las posibles repercusiones en la relación con Estados Unidos, Ebrard explicó que el impacto inmediato es en materia de seguridad, pero anticipó consecuencias positivas en el ámbito económico y comercial.
“Bueno, primero de seguridad. Y después económica y comercial. Hay un gran respeto en toda la región internacional”, dijo.
Incluso reveló que ha estado monitoreando la reacción internacional tras el operativo.
“Estoy desde ayer siguiendo todos los comentarios. Mis colegas en Estados Unidos también me hicieron saber su reconocimiento y felicitación a la Presidenta. Entonces, creo que estamos en un muy buen momento”, afirmó.
Para el titular de Economía, la muerte de El Mencho podría convertirse en un punto de inflexión que fortalezca la percepción de México ante socios estratégicos y mercados internacionales.