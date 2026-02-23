Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"

El domingo 22 de febrero quedará marcada por una crisis de seguridad nacional que alcanzó las canchas del fútbol mexicano. Tras confirmarse el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", la violencia se desató en diversos puntos del país, obligando a la Liga MX y Liga MX Femenil a reprogramar múltiples encuentros. Sin embargo, las Bravas de Juárez no contaron con la misma determinación institucional.

Pachuca vs Juárez, Liga MX Femenil | IMAGO7

Pese al entorno de alto riesgo, el duelo entre Pachuca y Juárez Femenil en el Estadio Hidalgo se llevó a cabo, dejando a la escuadra fronteriza en una situación de vulnerabilidad extrema y "atrapada" en la capital hidalguense.

TEMOR EN FC JUÁREZ ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL PARTIDO

Horas antes del pitazo inicial, el ambiente en el conjunto de Juárez era de temor absoluto. El director técnico de las Bravas, Óscar Fernández, alzó la voz para denunciar la falta de garantías y la presión emocional a la que fueron sometidas las jugadoras y el cuerpo técnico ante la ola de violencia.

"Las horas previas al partido han sido un suplicio. La incertidumbre de no saber si vamos a poder regresar. La Guarda Nacional no ofrece seguridad"

El equipo tuvo que trasladarse a Pachuca el mismo domingo, enfrentando la incertidumbre de lo que podría suceder en los trayectos. Justo antes del inicio del encuentro, el club informó que la Guardia Nacional no podría garantizar la seguridad del equipo para volver, dejando al plantel varado.

Óscar Fernández, DT de Juárez Femenil | IMAGO7

GUARDIA NACIONAL NO GARANTIZÓ SEGURIDAD A JUÁREZ

Al respecto de la situación al límite que vivieron en el vestidor, Fernández relató que antes del partido la Guarda Nacional comunicó al club que no podía garantizar la seguridad del equipo en su regreso a casa, por lo que tuvieron que pasar la noche en Hidalgo y esperar noticias este lunes.

"Justo antes de saltar al campo la Guardia Nacional nos dice que no se puede regresar, no les hemos dicho nada a las jugadoras y ahora se lo están comunicando... Lo que nos han dicho es que nos tenemos que quedar encerrados el hotel hoy (domingo) encerrados y mañana (lunes) que nos digan algo y si no se puede regresar a CDMX pues esperaremos", relató el DT en conferencia de prensa postpartido.

Juárez Femenil "atrapadas" en Pachuca

Aunque el resultado deportivo fue una victoria de 3-0 a favor de las Tuzas, el estratega de Juárez fue enfático en que sus declaraciones no son una excusa por la derrota, sino una denuncia por la integridad del grupo.