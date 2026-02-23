Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México

La reacción deportiva internacional no se hizo esperar y después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mecho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, resaltaron el caos de violencia que se desató en diversos puntos de la República Mexicana que provocó la cancelación de diversos partidos y la incertidumbre sobre la llegada del Mundial 2026.

Desde Francia con L 'Équipe, quien resaltó la cancelación de partidos por el desastre hasta notas especiales como The Sun; así como un mensaje solidario de El chiringuito los medios a nivel internacional pusieron los reflectores sobre México y sus alrededores.

Nota de L 'Équipe l CAPTURA

L ‘Équipe

El medio francés resaltó la cancelación de los juegos aplazados debido a la situación de violencia: “Partidos pospuestos en México por narcotráfico, a cuatro meses del Mundial” fue como tituló una nota al respecto. Previamente, también había destacado: “En ‘alerta permanente’, México teme la llegada de narcotraficantes colombianos a su suelo durante la Copa del Mundo de 2026”.

The Sun

Por su parte, The Sun resaltó y profundizó sobre quien era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generalización: “Caos del Cártel ¿Quin era El Mencho, el líder del cártel de la droga más buscado de México?”. En dicha nota incluso añade un video narrativo de los sucedido con la violencia desatada.

Nota de The Sun l CAPTURA

The Touchline

The Touchline resaltó la preocupación debido a que Guadalajara tendrá el partido de España vs Uruguay: “Continúan bloqueos viales, vehículos incendiados, gasolineras y comercios incendiados, balaceras, heridos y muertos en VARIAS ciudades de México. La razón es que hoy fue asesinado un líder muy importante del crimen organizado, lo que, como consecuencia, está dando lugar a que se cometan atrocidades…”

Mundo Deportivo

Mundo Deportivo resaltó lo sucedido abriendo la pregunta sobre que pasará con el Mundial 2026: “¿Peligra el Mundial 2026 en Guadalajara? La postura de la FIFA tras la violencia por “El Mencho”. La muerte de “El Mencho” desató una ola de violencia que ya impacta al fútbol y pone bajo la lupa la sede mundialista de Guadalajara”.

Nota de Mundo Deportivo l CAPTURA

El Chiringuito

El tema sigue generando conversación alrededor del mundo y en España no es la excepción, por lo pronto ‘El Chiringuito’, programa deportivo en España ha mandado un mensaje de solidaridad durante su emisión más reciente desde el país ibérico.