Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho

Este 22 de febrero, diversas carreteras en México registraron bloqueos tras los hechos ocurridos luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las afectaciones incluyeron cierres viales, quema de vehículos y restricciones al tránsito en distintos puntos del país.

Autoridades federales y estatales desplegaron operativos para liberar las vías y restablecer la circulación, mientras se mantenía vigilancia en regiones consideradas estratégicas. En varios casos, camiones de carga fueron atravesados sobre la carretera y posteriormente incendiados.

Los bloqueos no se concentraron en una sola entidad, sino que se extendieron a distintos estados, generando complicaciones para automovilistas y transportistas.

Transportistas enfrentaron retrasos por bloqueos en tramos estratégicos del país./ X

¿Qué carreteras fueron bloqueadas este 22 de febrero?

Entre los puntos reportados con afectaciones se encuentran: Esperanza y San Martín, Puebla

La Venta, Guerrero

Puente Reynosa, Tamaulipas

Puente San Juan, Tamaulipas

Puente Camargo, Tamaulipas

Compostela, Nayarit

Lagos de Moreno, San Luis Potosí

El Hongo, Tijuana

Palmillas, Querétaro

Tramo Ciudad Córdoba – Veracruz

Mesillas, Coscomate tramo Durango – Mazatlán

En varios de estos puntos se registraron cortes a la circulación y presencia de fuerzas federales para retirar unidades incendiadas y garantizar la seguridad.

Tras los bloqueos, autoridades activaron dispositivos de seguridad para liberar las vías afectadas y reforzar la vigilancia en tramos carreteros estratégicos. Las labores incluyeron retiro de vehículos, patrullajes y coordinación entre instancias federales y estatales.

Autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones antes de viajar por las zonas señaladas.