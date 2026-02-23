Verificación de edad requerida
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
Este 22 de febrero, diversas carreteras en México registraron bloqueos tras los hechos ocurridos luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las afectaciones incluyeron cierres viales, quema de vehículos y restricciones al tránsito en distintos puntos del país.
Autoridades federales y estatales desplegaron operativos para liberar las vías y restablecer la circulación, mientras se mantenía vigilancia en regiones consideradas estratégicas. En varios casos, camiones de carga fueron atravesados sobre la carretera y posteriormente incendiados.
Los bloqueos no se concentraron en una sola entidad, sino que se extendieron a distintos estados, generando complicaciones para automovilistas y transportistas.
¿Qué carreteras fueron bloqueadas este 22 de febrero?
Entre los puntos reportados con afectaciones se encuentran:
Esperanza y San Martín, Puebla
La Venta, Guerrero
Puente Reynosa, Tamaulipas
Puente San Juan, Tamaulipas
Puente Camargo, Tamaulipas
Compostela, Nayarit
Lagos de Moreno, San Luis Potosí
El Hongo, Tijuana
Palmillas, Querétaro
Tramo Ciudad Córdoba – Veracruz
Mesillas, Coscomate tramo Durango – Mazatlán
En varios de estos puntos se registraron cortes a la circulación y presencia de fuerzas federales para retirar unidades incendiadas y garantizar la seguridad.
Tras los bloqueos, autoridades activaron dispositivos de seguridad para liberar las vías afectadas y reforzar la vigilancia en tramos carreteros estratégicos. Las labores incluyeron retiro de vehículos, patrullajes y coordinación entre instancias federales y estatales.
Autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones antes de viajar por las zonas señaladas.
