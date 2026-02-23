Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho

Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 20:12 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las afectaciones incluyeron cierres viales, quema de vehículos y restricciones al tránsito en distintos puntos del país

Este 22 de febrero, diversas carreteras en México registraron bloqueos tras los hechos ocurridos luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las afectaciones incluyeron cierres viales, quema de vehículos y restricciones al tránsito en distintos puntos del país.

Autoridades federales y estatales desplegaron operativos para liberar las vías y restablecer la circulación, mientras se mantenía vigilancia en regiones consideradas estratégicas. En varios casos, camiones de carga fueron atravesados sobre la carretera y posteriormente incendiados.

Los bloqueos no se concentraron en una sola entidad, sino que se extendieron a distintos estados, generando complicaciones para automovilistas y transportistas.

Transportistas enfrentaron retrasos por bloqueos en tramos estratégicos del país./ X

¿Qué carreteras fueron bloqueadas este 22 de febrero?

Entre los puntos reportados con afectaciones se encuentran:

  • Esperanza y San Martín, Puebla

  • La Venta, Guerrero

  • Puente Reynosa, Tamaulipas

  • Puente San Juan, Tamaulipas

  • Puente Camargo, Tamaulipas

  • Compostela, Nayarit

  • Lagos de Moreno, San Luis Potosí

  • El Hongo, Tijuana

  • Palmillas, Querétaro

  • Tramo Ciudad Córdoba – Veracruz

  • Mesillas, Coscomate tramo Durango – Mazatlán

En varios de estos puntos se registraron cortes a la circulación y presencia de fuerzas federales para retirar unidades incendiadas y garantizar la seguridad.

Tras los bloqueos, autoridades activaron dispositivos de seguridad para liberar las vías afectadas y reforzar la vigilancia en tramos carreteros estratégicos. Las labores incluyeron retiro de vehículos, patrullajes y coordinación entre instancias federales y estatales.

Transportistas enfrentaron retrasos por bloqueos en tramos estratégicos del país./ X

Autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones antes de viajar por las zonas señaladas.

Elementos federales resguardan una carretera tras bloqueos registrados el 22 de febrero./ RS
Últimos videos
Lo Último
20:12 Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
20:04 ¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
20:02 Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
19:53 Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
19:48 Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
19:37 ¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
19:31 Hijo de Efraín Juárez manda mensaje a su papá por su cumpleaños
19:27 Violencia llega a Edomex tras muerte de ‘El Mencho’: incendian Oxxos, banco y gasolineras
19:08 Loftus-Cheek, hospitalizado tras un fuerte choque con el portero; Milan se aleja del Inter
19:06 ¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James a nada de romper nuevo récord en la NBA
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
Contra
22/02/2026
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Futbol
22/02/2026
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
NFL
22/02/2026
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Futbol
22/02/2026
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Xabi Alonso fue despedido prematuramente de acuerdo con exjugador | MEXSPORT
Futbol
22/02/2026
Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
Basquetbol
22/02/2026
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones