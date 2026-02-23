¿Bancos cerrados este lunes 23 de febrero? Esto se sabe

Así como se suspendieron clases, eventos y actividades comerciales en varios estados de la República Mexicana tras la ola de violencia ocasionada por la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, muchos se preguntan si los bancos ofrecerán servicio este lunes 23 de febrero.

En redes sociales ha surgido información sobre un supuesto cierre nacional de instituciones bancarias, lo que ha generado incertidumbre entre usuarios.

En redes comenzó a circular el rumor de que BBVA cerraría sus sucursales en todo el país/Pixabay

¿Habrá cierre nacional de bancos?

Todo comenzó a partir de un mensaje publicado en redes sociales por el periodista Claudio Ochoa, quien señaló que BBVA cerraría sus sucursales a nivel nacional este lunes 23 de febrero como medida preventiva ante la violencia registrada el domingo. Incluso mencionó la posibilidad de que otras instituciones bancarias se sumaran a la medida.

La información se difundió rápidamente y comenzó a generar inquietud tanto en trabajadores bancarios como en clientes que tenían previsto acudir a sucursales para realizar operaciones.

Eliminé el tweet sobre el cierre de operaciones en BBVA para este lunes 23 de febrero.



El banco me contactó desde oficinas centrales para aclarar que el cierre de sucursales no es a nivel nacional, sino únicamente en Jalisco. — Claudio Ochoa Huerta (@ClaudioOchoaH) February 23, 2026

Periodista aclara: no es cierre nacional

Minutos después, el propio periodista —colaborador del medio Latinus— eliminó su publicación y aclaró que la información no era correcta.

“Eliminé el tweet sobre el cierre de operaciones en BBVA para este lunes 23 de febrero. El banco me contactó desde oficinas centrales para aclarar que el cierre de sucursales no es a nivel nacional, sino únicamente en Jalisco”, se lee en su mensaje.

Es decir, no habrá cierre nacional de BBVA, sino únicamente en determinadas zonas.

Bancos que sí suspenderían actividades en algunos estados

@BBVA_Mex no abrirá mañana solo sus sucursales en el estado de Jalisco; @VeporMasBanco cerrará mañana sucursales y oficinas en León, Guadalajara, Puerto Vallarta y Ajijic; y @BanBajioMX informó que sus sucursales de Jalisco, Nayarit y Colima suspenderán actividades mañana. El… — Roberto Aguilar (@robertoah) February 23, 2026