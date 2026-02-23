Dani Ceballos es baja del Real Madrid por lesión en la pantorrilla

Las desgracias no paran en el Real Madrid. Tras perder el liderato general ante el Osasuna y el escándalo por los insultos hacia Vini, un futbolista se une a la lista de lesionados.

Real Madrid confirma lesión de Dani Ceballos | REAL MADRID

Dani Ceballos tiene una lesión en el músculo sóleo derecho ubicado en la parte posterior de la pantorrilla y no estará disponible para la vuelta ante Benfica en UEFA Champions League.

Real Madrid en la derrota ante Osasuna | AP

El centrocampista también será baja del equipo para el duelo del fin de semana ante Getafe. Debido a que la lesión es una rotura el tiempo de baja puede ser de cuatro a seis semanas.

Ceballos no tuvo la mejor semana no solo por su lesión, sino por la falla que provocó el gol de Raúl García con el que Real Madrid perdió el encuentro y el liderato de La Liga.

La presión constante por demostrar que merece un lugar en el club merengue le ha costado mucho en su desempeño. Nunca pudo convencer a Xabi Alonso y parece que será lo mismo con Álvaro Arbeloa.

¿Cómo fue el error de Ceballos ante Osasuna?

Durante el encuentro Real Madrid vs Osasuna, el centrocampista merengue perdió un balón en su área y esto fue aprovechado por el ataque rival culminando en el gol de Raúl García.