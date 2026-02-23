Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Así fue la vez que disparos interrumpieron un juego entre Santos y Monarcas en 2011

Santos vs Monarcas en 2011 | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 22:25 - 22 febrero 2026
La ola de violencia que envolvió al país este fin de semana hizo recordar aquel partido de hace 15 años

El 22 de febrero de 2026 será recordado como uno de los días más oscuros de la era moderna de nuestro país, todo por la ola de violencia que azotó a Jalisco hace unas horas. Derivado a lo que sucedió, el mundo del deporte en México se vio afectado, así como la cancelación de partidos de la Liga MX y la Liga MX Femenil.

Sin embargo, uno de los pocos partidos que se disputó fue el encuentro entre Necaxa y Querétaro, correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 del Circuito Rosa. Sin embargo, en dicho juego se vivieron momentos de angustia cuando se escucharon algunas detonaciones en las inmediaciones del Estadio Victoria, aunque, según reportes, se trató del sonido de un auto.

Necaxa vs Querétaro, partido que fue interrumpido en la Liga MX Femenil | IMAGO7

¿Qué pasó entre Santos y Monarcas en el 2011?

Las imágenes de las jugadoras de Necaxa y Querétaro corriendo rumbo a los vestidores por las presuntas detonaciones hizo recordar uno de los episodios más oscuros del balompié nacional, que ocurrió hace 15 años en la Comarca Lagunera. En un encuentro entre Santos Laguna y Monarcas Morelia, el balón dejó de rodar por el pánico y la preocupación de los asistentes.

El 20 de agosto de 2011, a falta de cinco minutos en el primer tiempo, se escucharon detonaciones de armas de fuego en las inmediaciones del TSM Corona. La acción de la mayoría de los futbolistas -por no decir todos- fue correr hacía las zonas de los vestidores, para intentar resguardarse.   

Afición de Santos Laguna y Monarcas en 2011 | MEXSPORT

Por su parte, el público de los Guerreros y la afición purépecha hicieron pecho tierra y se ocultaron debajo de las butacas, e incluso bajaron al terreno de juego en busca de protección. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo, en uno de los episodios más grises del balompié nacional.

Uno de los momentos más recordados de dicho encuentro es la imagen de Federico Vilar, arquero argentino que defendió en esos momentos los colores de Morelia. El portero salió corriendo desde su propia portería hasta la zona de los vestidores, lo que alertó a todos, principalmente al árbitro Francisco Chacón.

Gente en la cancha del TSM Corona en 2011 | MEXSPORT

Después del incidente, el Fiscal General de Coahuila, Jesús Torres, declaró que lo ocurrido fue una balacera entre un grupo armado que estaba por la Carretera 30; el saldo fue blanco. Unos policías marcaron el alto, algo que fue de caso omiso para los hombres que iban armados.

La incongruencia en el día

Lo que ocurrió en el país dejó una triste reflexión para muchos, al igual que las incongruencias en algunas partes. El partido entre Necaxa y Querétaro de la Liga MX Femenil fue un riesgo, ya que se notificó que hubo de los llamados "narcobloqueos" en Aguascalientes.

