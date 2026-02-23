Verificación de edad requerida
“Me encantaría regresar a México por los próximos 10 años”: Alexander Zverev
Acapulco vuelve a vibrar con el Abierto de Tenis, ahora en su nueva edición y no es la única sorpresa de este certamen. Previo al inicio del torneo del cuadro principal, el tenista alemán, Alexander Zverev, habló sobre su cariño al torneo y sobre sus ilusiones para el futuro.
Zverev considera a México como uno de los sitios más importantes de todo el circuito de tenis y una plaza importante de prestigio para cualquier tenista que compita en Acapulco. Ahora, en su novena edición en el certamen, el germano quiere volver a coronarse.
En su carrera, el tenista de 28 años, tiene un récord de 14 triunfos y cinco derrotas, con su mejor momento llegando en el torneo del 2021 cuando logró acceder hasta la Final y vencer a Stefanos Tsitsipas en el partido por el campeonato.
Quiere jugar 10 años más en México
Previo al arranque oficial del torneo, el atleta teutón se mostró entusiasmado y confesó que, le "encantaría regresar a México por los próximos 10 años”. Definió 'locura' como es gran energía que mueve a los mexicanos.
“Estoy loco y creo que los mexicanos también están un poco locos y eso me encanta”
Habló de la diabetes
El tenista alemán Alexander Zverev hizo la inauguración oficial de su fundación que lleva su nombre para ayudar a los niños con diabetes, enfermedad que padece el mismo Zverev.
Zverev adelantó que uno de sus sueños ha sido ganar un Grand Slam a pesar de padecer diabetes, enfermedad que padece desde la infancia y que ha sido su motor para crear su fundación. El germano reveló que, "desearía algún día que un tenista con diabetes gane un Grand Slam y espero ser yo”.
“Esta condición no me describe ni me marca, yo soy quien soy, no he dejado que esta condición tome el control de mi vida y de mi talento, por lo que tuve que madurar muy rápido para poder lidiar con esto y competir, tomando en cuenta con todas las precauciones que se deben tomar como atleta de alto rendimiento”, expresó.
¿Cómo llega Zverev al Abierto de Acapulco?
Zverev llega como uno de los favoritos a ganar el certamen en la categoría ATP 500, con experiencia y jerarquía buscará lograr el campeonato. El martes cuando el alemán juegue la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis ante el francés Corentin Moutet.
