“Me encantaría regresar a México por los próximos 10 años”: Alexander Zverev

Acapulco vuelve a vibrar con el Abierto de Tenis, ahora en su nueva edición y no es la única sorpresa de este certamen. Previo al inicio del torneo del cuadro principal, el tenista alemán, Alexander Zverev, habló sobre su cariño al torneo y sobre sus ilusiones para el futuro.

Zverev considera a México como uno de los sitios más importantes de todo el circuito de tenis y una plaza importante de prestigio para cualquier tenista que compita en Acapulco. Ahora, en su novena edición en el certamen, el germano quiere volver a coronarse.

En su carrera, el tenista de 28 años, tiene un récord de 14 triunfos y cinco derrotas, con su mejor momento llegando en el torneo del 2021 cuando logró acceder hasta la Final y vencer a Stefanos Tsitsipas en el partido por el campeonato.

Alexander Zverev | AP

Quiere jugar 10 años más en México

Previo al arranque oficial del torneo, el atleta teutón se mostró entusiasmado y confesó que, le "encantaría regresar a México por los próximos 10 años”. Definió 'locura' como es gran energía que mueve a los mexicanos.

“Estoy loco y creo que los mexicanos también están un poco locos y eso me encanta”

Habló de la diabetes

El tenista alemán Alexander Zverev hizo la inauguración oficial de su fundación que lleva su nombre para ayudar a los niños con diabetes, enfermedad que padece el mismo Zverev.

Alexander y Mischa Zverev celebran victoria portando jerseys del Tri

Zverev adelantó que uno de sus sueños ha sido ganar un Grand Slam a pesar de padecer diabetes, enfermedad que padece desde la infancia y que ha sido su motor para crear su fundación. El germano reveló que, "desearía algún día que un tenista con diabetes gane un Grand Slam y espero ser yo”.

“Esta condición no me describe ni me marca, yo soy quien soy, no he dejado que esta condición tome el control de mi vida y de mi talento, por lo que tuve que madurar muy rápido para poder lidiar con esto y competir, tomando en cuenta con todas las precauciones que se deben tomar como atleta de alto rendimiento”, expresó.

Alexander Zverev | AP

¿Cómo llega Zverev al Abierto de Acapulco?