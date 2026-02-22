Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores

Abierto Mexicano de Tenis | X: @AbiertoTelcel
Gabriel Chávez 16:10 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El torneo mexicano emitió un comunicado para aclarar la situación tras la muerte de 'El Mencho'

El Abierto Mexicano de Tenis salió al paso de los rumores que circularon en redes sociales sobre una supuesta cancelación debido a la ola de violencia desatada este domingo en nuestro país tras la detención y muerte del Nemesio Oseguera "El Mencho". A través de un comunicado oficial, el comité organizador aseguró que la información es totalmente falsa.

“El torneo no ha emitido ningún aviso de cancelación”, señala el documento fechado el 22 de febrero de 2026. Además, puntualiza que el evento continúa conforme a lo programado y que la operación se desarrolla con normalidad bajo los protocolos establecidos y en coordinación permanente con autoridades federales, estatales y municipales.

La organización también pidió a medios, patrocinadores y aficionados verificar cualquier información únicamente a través de sus canales oficiales para evitar la difusión de versiones sin sustento.

Tercer día de actividades en el Abierto Mexicano Telcel | X @AbiertoTelcel

El torneo mantiene su calendario ATP 500

El certamen, categoría ATP 500 del ATP Tour, mantiene su calendario del 21 al 28 de febrero y sigue adelante como uno de los torneos más importantes del circuito en Latinoamérica.

Con ello, el Abierto Mexicano reafirma que la atención debe centrarse en lo que ocurre dentro de la cancha y no en versiones que no provienen de fuentes oficiales.

Segundo día de actividades en el Abierto Mexicano Telcel | X @AbiertoTelecel
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tenis
Últimos videos
Lo Último
16:10 Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
16:09 Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
16:04 Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
15:56 Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
15:52 ¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
15:48 Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
15:45 Pedri lanza mensaje tras regreso con el FC Barcelona
15:43 El día en el que "Pollo" Briseño saludó y agradeció a "El Mencho"
15:39 ‘Estoy listo’: Brandon Moreno ilusionado previo a su lucha en México
15:27 ¿Mensaje desde el cielo? Cuenta oficial de Pelé alaba música de Bad Bunny
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Otros Deportes
22/02/2026
Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Empelotados
22/02/2026
Exfigura del América es señalada en redes por duro mensaje tras muerte de "El Mencho
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Lucha
22/02/2026
Elimination Chamber 2026: cartelera confirmada hasta el momento
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
Contra
22/02/2026
Suspenden clases este lunes 23 de febrero por ola de violencia tras muerte del Mencho
¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
Futbol
22/02/2026
¿Cómo afectó al deporte en México la muerte del Mencho?
Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
Contra
22/02/2026
Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz