Abierto Mexicano de Tenis 2026 NO está cancelado; Tras la oleada dominical de violencia, organización desmiente rumores

El Abierto Mexicano de Tenis salió al paso de los rumores que circularon en redes sociales sobre una supuesta cancelación debido a la ola de violencia desatada este domingo en nuestro país tras la detención y muerte del Nemesio Oseguera "El Mencho". A través de un comunicado oficial, el comité organizador aseguró que la información es totalmente falsa.

“El torneo no ha emitido ningún aviso de cancelación”, señala el documento fechado el 22 de febrero de 2026. Además, puntualiza que el evento continúa conforme a lo programado y que la operación se desarrolla con normalidad bajo los protocolos establecidos y en coordinación permanente con autoridades federales, estatales y municipales.

📢 Aviso oficial.

Nos vemos hoy 4 PM en el Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. #AMT2026 pic.twitter.com/HOGGdbXFFc — Abierto Mexicano de Tenis (@AbiertoTelcel) February 22, 2026

La organización también pidió a medios, patrocinadores y aficionados verificar cualquier información únicamente a través de sus canales oficiales para evitar la difusión de versiones sin sustento.

Tercer día de actividades en el Abierto Mexicano Telcel | X @AbiertoTelcel

El torneo mantiene su calendario ATP 500

El certamen, categoría ATP 500 del ATP Tour, mantiene su calendario del 21 al 28 de febrero y sigue adelante como uno de los torneos más importantes del circuito en Latinoamérica.

Con ello, el Abierto Mexicano reafirma que la atención debe centrarse en lo que ocurre dentro de la cancha y no en versiones que no provienen de fuentes oficiales.