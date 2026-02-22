VIDEO: ¿Dónde está el cuerpo del Mencho? Se cree que ya llegó a CDMX

Horas después de que el Gobierno de México confirmara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, una duda ha surgido entre la población: ¿Dónde está el cuerpo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)?

Lo que informó la Secretaría de la Defensa

Mediante un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que, tras un operativo en Tapalpa, Jalisco, en el que hubo despliegue de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, se logró la detención de ‘El Mencho’. Sin embargo, al resultar herido por arma de fuego, murió durante su traslado aéreo a la Ciudad de México, donde recibiría atención médica.

Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo “CJNG” fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben “N” (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, se lee en el comunicado de la Defensa.

Sin información oficial sobre el paradero

Si bien el comunicado sugiere que el cuerpo fue trasladado desde Jalisco a la Ciudad de México, hasta el momento no existe información oficial que confirme el paradero exacto de los restos del narcotraficante.

Esto ha generado diversas hipótesis en redes sociales, donde algunos usuarios incluso ponen en duda la versión oficial sobre su muerte.

“Aún sin cuerpo, pruebas de ADN y comunicado oficial: El Mencho ya está muerto ¿o casi?”, o “No sería la primera vez. ¿Se acuerdan de los rumores de que el Mencho habría muerto años atrás por una enfermedad hepática?”, son algunos comentarios que circulan en plataformas digitales.

#ÚLTIMAHORA 🔴 | Movilización por el traslado de una ambulancia de servicios periciales con el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” a instalaciones de la FEMDO (@FGRMexico) en @AlcCuauhtemocMx en #CDMX. 🚨



🤳 @josuealeexis | #87Punto3 📻🚩

pic.twitter.com/Q9YBVtdlFp — @87PUNTO3 ᴴᴰ 📻🚩 (@87punto3) February 22, 2026

Trascendido: cuerpo estaría en la FGR

A falta de un informe formal, trasciende que el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, ya se encuentra en la Ciudad de México.

De acuerdo con versiones difundidas, tras su arribo vía aérea al aeropuerto capitalino, fue trasladado de inmediato a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en Paseo de la Reforma.

En redes sociales también circulan videos donde se observa un fuerte operativo con elementos y patrullas de la Guardia Nacional escoltando una camioneta de Servicios Periciales, en la que presuntamente se transportaba el cuerpo con destino a la FGR.

Ahí se realizarían los exámenes correspondientes para determinar oficialmente las causas de su muerte.

LLEGA EL CADÁVER DEL MENCHO A LA CDMX



Fuertemente escoltado ha llegado el cadáver del Mencho a la CDMX como si fuera un cortejo entre armas y sirenas el último viaje del Mencho



La ciudad se detuvo para mirar un convoy de la Guardia Nacional fuertemente armado.

Vieron como… pic.twitter.com/h1gAqjK6nx — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) February 22, 2026

A la espera de confirmación oficial