Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Encuentro amistoso entre México e Islandia se mantiene en Querétaro, según reportes

Armando González, uno de los convocados para el juego ante Islandia | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 17:38 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Con información de TUDN, la concentración del conjunto Tricolor iniciará este domingo 22 de febrero por la noche

No se mueve el juego de la Selección Mexicana en La Corregidora. Después de los incidentes de violencia que se suscitaron la mañana de este domingo 22 de febrero en Jalisco, la Liga MX tomó la decisión de posponer el juego entre Querétaro y Bravos, programado para jugarse en La Ciudad de los Acueductos. 

Una de las dudas que generó esta reprogramación fue qué pasará con el duelo del Tricolor contra su similar de Islandia en suelo queretano, pero todo parece indicar que se jugará con normalidad. De acuerdo a información de TUDN, el conjunto de Javier Aguirre y los Vikingos no tendrán problema para estar en La Corregidora el próximo 25 de febrero.

Los jugadores convocados por 'El Vasco' comenzarán su concentración con el combinado nacional esta misma noche en Querétaro. Será uno de los últimos exámenes de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, además de una oportunidad de mostrarse para los jugadores de la Liga MX.

Selección Mexicana en duelo ante Panamá | IMAGO7

¿Por qué se cambió de fecha el Querétaro vs Juárez?

La mañana del domingo 22 de febrero, Jalisco se vio envuelto en una ola de violencia, derivada a la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alías 'El Mencho'. Después de que se dio a conocer la noticia, tanto la Perla Tapatía como diversos estados de la República Mexicana comenzaron a sufrir en la cuestión de la violencia.

Como parte de la seguridad de los aficionados, la Liga MX y las autoridades de Querétaro tomaron la decisión de reprogramar el partido, con una fecha aún sin especificar. Tanto la liga, como la Federación Mexicana de Futbol (FMF) darán a conocer las fechas pertinentes para la reanudación de la actividad.

Selección Mexicana en el juego ante Panamá | IMAGO7

Antecedentes México vs Islandia

Será el quinto partido entre la Selección Mexicana y su similar europeo, con un antecedente a favor del combinado Tricolor. El primer partido entre ambos fue en el 2010, que sirvió como preparación al Mundial de dicho año; el encuentro terminó con una goleada mexicana.

Tras dicho encuentro, los otros tres también fueron completamente verdes. El primero terminó con una victoria por la mínima en 2017, mientras que el segundo fue una goleada de 3-0 en 2018 y el tercero en 2021, con marcador de 2-1; el balance general de la Selección Mexicana es de nueve goles a favor y uno en contra ante los Vikingos.

Germán Berterame con la Selección Mexicana | IMAGO7
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Mexico
Últimos videos
Lo Último
20:12 Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
20:04 ¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
20:02 Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
19:53 Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
19:48 Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
19:37 ¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
19:31 Hijo de Efraín Juárez manda mensaje a su papá por su cumpleaños
19:27 Violencia llega a Edomex tras muerte de ‘El Mencho’: incendian Oxxos, banco y gasolineras
19:08 Loftus-Cheek, hospitalizado tras un fuerte choque con el portero; Milan se aleja del Inter
19:06 ¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James a nada de romper nuevo récord en la NBA
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
Contra
22/02/2026
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Futbol
22/02/2026
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
NFL
22/02/2026
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Futbol
22/02/2026
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Xabi Alonso fue despedido prematuramente de acuerdo con exjugador | MEXSPORT
Futbol
22/02/2026
Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
Basquetbol
22/02/2026
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones