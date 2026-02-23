¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James a nada de romper nuevo récord en la NBA

El partido entre LeBron James y el padre tiempo está cerca de terminar, aunque El Rey quiere seguir alargando su legado. El alero de Los Angeles Lakers llegó a los 1,600 ante los Boston Celtics y está cada vez más cerca de romper el récord de los 1,611 de Robert Parish, miembro del Salón de la Fama.

James, de 41 años, podría romper el récord de Parish el próximo 16 de marzo ante los Houston Rockets, aunque todo depende si las lesiones y los descansos dejan que la historia siga su curso. El Máximo Anotador en la historia de la NBA quiere seguir rompiendo récords, para incrementar aún más su legado.

LeBron James, de Los Angeles Lakers, cerca de romper récord | AP

¿Quién es el tercer jugador con más partidos en la historia de la NBA?

Además de LeBron y Parish, el tercer jugador con más juegos en la historia de la NBA es otro miembro del Salón de la Fama, Kareem Abdul-Jabbar. The Captain es una leyenda de la duela y de los dos equipos en los que jugó y derrochó talento con su famoso 'Gancho al Cielo', con el quinteto morado y dorado y los Milwaukee Bucks.

A diferencia de James, el oriundo de Harlem, Nueva York, logró sus números con menos temporadas, 20 para ser exactos. Abdul-Jabbar cuenta con un total de 1,560 juegos como profesional en la Asociación.

Los demás récords de LeBron James

No hay duda de la legendaria carrera de LeBron James en la NBA, aunque muchos de sus récords son de longevidad. Con la mayor cantidad de juegos en la historia de la Asociación, El Chico de Akron también rompió marcas en los años anteriores.

Máximo anotador en la historia de la NBA (superó a Kareem Abdul-Jabbar en 2023).

Único jugador con más de 40,000 puntos en temporada regular.

Único jugador con al menos 40,000 puntos, 10,000 rebotes y 10,000 asistencias.

Más selecciones al All-NBA Team en la historia.

Más puntos anotados combinando temporada regular y playoffs.

Más partidos consecutivos anotando al menos 10 puntos (más de 1,000 juegos).